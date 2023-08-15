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Прогноз на матч Вердер - Бавария 18 августа 2023 года

Прогноз на матч Вердер - Бавария 18 августа 2023 года
Вердер Вердер
Бундеслига Германия 18 авг 2023, 14:30 Вердер - Бавария
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- : -
Германия, Bremen, Везер
Бавария Бавария
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.6
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18 августа на "Везерштадион" (Бремен) пройдет матч 1-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором "Вердер" встретится с "Баварией". Старт поединка запланирован на 20:30 по европейскому времени.

"Вердер"

Клуб был достаточно успешен в начале века, но постепенно сдулся. В итоге длительное мучение и себя, и болельщиков завершилось вылетом в Бундеслигу 2 в 2021-м году. Именно тогда команду и возглавил нынешний наставник, Оле Вернер. Он смог отлично себя проявить, с ходу подняв подопечных назад, в высший дивизион Германии, а потом, уже там, "музыканты" уверенно заняли комфортное 13-е место. Перед новым стартом получилось, по-немецки скупо расходуя средства, добиться неплохих результатов в плане усиления состава. Наби Кейта, вернувшись в Германию из "Ливерпуля" свободным агентом, должен стать лидером центра поля. А Ковнацки, что в "Фортуне" оформил 14+9 в Бундеслиге 2, должен стать напарником для открытия прошлого сезона, Фюллькруга, в атаке.

"Бавария"

Команда получила рекордного по стоимости новичка, Кейна, в прошлую пятницу. За него отдали 100 миллионов, еще 50 стоит Ким Мин Чже из "Наполи". Другие ключевые сделки были подписаниями классных свободных агентов, Лаймера (РБ Лейпциг) и Рафаэла Геррейру ("Боруссия" из Дортмунда). В итоге оставался перед стартом сезона только 1, но болезненный вопрос, вратарский. Поспешили продать Зоммера, ведь Нойер не восстановился, а за Кепу начала активную борьбу в "Реале" после тяжелой травмы Куртуа. Может, это сказалось в Суперкубке, но Ульрайх не допускал ляпов, максимум не спасал. 0-3 "РБ Лепйпциг" проиграли все "рекордмейстеры".

Статистика личных встреч

Вернувшись в Бундеслигу 1, "Вердер", несмотря на хорошую форму, был разгромлен чемпионом 6-1. Больше борьбы было во 2-м круге, но и там закончили 2-1 в пользу "Баварии".

Прогноз

Букмекеры не допускают, что гости из Мюнхена могут допустить еще 1 осечку. Но они не идеальны, так что ждем "обе забьют" (коэффициент - 1,6).

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.6
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БетВиннер 4.20
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Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
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