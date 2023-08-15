"Бавария"

Команда получила рекордного по стоимости новичка, Кейна, в прошлую пятницу. За него отдали 100 миллионов, еще 50 стоит Ким Мин Чже из "Наполи". Другие ключевые сделки были подписаниями классных свободных агентов, Лаймера (РБ Лейпциг) и Рафаэла Геррейру ("Боруссия" из Дортмунда). В итоге оставался перед стартом сезона только 1, но болезненный вопрос, вратарский. Поспешили продать Зоммера, ведь Нойер не восстановился, а за Кепу начала активную борьбу в "Реале" после тяжелой травмы Куртуа. Может, это сказалось в Суперкубке, но Ульрайх не допускал ляпов, максимум не спасал. 0-3 "РБ Лепйпциг" проиграли все "рекордмейстеры".

Статистика личных встреч

Вернувшись в Бундеслигу 1, "Вердер", несмотря на хорошую форму, был разгромлен чемпионом 6-1. Больше борьбы было во 2-м круге, но и там закончили 2-1 в пользу "Баварии".

Прогноз

Букмекеры не допускают, что гости из Мюнхена могут допустить еще 1 осечку. Но они не идеальны, так что ждем "обе забьют" (коэффициент - 1,6).