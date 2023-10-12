Прогноз на матч Венгрия — Сербия 14 октября 2023 года

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В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 состоится поединок между сборными Венгрии и Сербии. Матч пройдет на Пушкаш Арене в Будапеште в субботу, 14 октября. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Венгрия

Со стороны может показаться, что у Венгрии более скромный состав, однако эта команда славится в первую очередь граммотной организацией игры. В последние годы венгры обыгрывали сборные Германии и Англии, чем точно не могут похвастаться их следующие соперники.

Венгрия и Сербия набрали по десять очков, однако венгры располагаются на первом месте по лучшей разнице забитых-пропущенных мячей, а также имеют один матч в запасе.

Сербия

Сербы вместе с венграми являются лидерами турнирной таблицы, опережая команду Черногории на два балла. Таким образом, победитель данного противостояния может стать единоличным лидером и практически гарантировать себе выход в финальную часть турнира.

Сборная Сербии имеет довольно сильный состав. Почти все футболисты национальной команды играют в сильнейших чемпионатах Европы, таких как Англия, Италия, Испания и Португалия.

Главной звездой команды является форвард Ювентуса Душан Влахович.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Венгрия не проигрывает восемь матчей подряд.

Сербы тоже не проигрывали в предыдущих восьми выездных поединках.

Между собой команды стречались четыре раза — 2:1 в пользу Венгрии и одна ничья. При чем венгры ни разу не побеждали дома.

Прогноз

Команды ни в чем не уступают друг другу. Ожидается равный матч, в котором будет забито достаточно голов. Моя ставка — Тотал Больше 2.

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