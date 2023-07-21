Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 2 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

24 июля на "Эштадиу Васку да Гама" (Рио-де-Жанейро) пройдет матч 16-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Васко да Гама"сыграет против "Атлетико Паранаэнсе". Поединок начнется в 00:30 по европейскому времени.

"Васко да Гама"

Команда постепенно утрачивала позиции в этом веке. В итоге оба прошлых сезона провели в Серии В. А всего же, начиная с 2009-го, там пришлось сыграть 5 лет. Очевидно, что, при славной истории и немалой популярности даже сейчас, "Великан Колины" реальной задачей на этот чемпионат рассматривал борьбу за выживание. Пока что шансы на это крайне невысоки - "адмиралы" на пару с кризисной "Америкой Минейро" замыкают турнирную таблицу. Позади уже 14 туров, но у клуба всего 9 очков. Причем 6 из них было взято на старте, за счет победы над "Атлетико Минейро" в 1-м туре и 3-х ничьих в 4-х следующих поединках. Потом новичок проигрывал в 8 из 9 матчах (кроме 1-0 с "Куябой" в конце июня). В том числе уступили последним противникам, "Ботафого" на выезде (0-2) и "Крузейро" дома (0-1).

"Атлетико Паранаэнсе" Клуб уже традиционно более успешен на международной арене. Вот и сейчас бразильцы в Копе Либертадорес набрали в 6 матчах 4 победы и 13 очков, уверенно выйдя из группу. Но не менее традиционно в Серии А "красно-черные" держатся в середняках. В прошлом туре было оформлено домашние 2-0 с "Баией", и таким образом баланс побед и поражений сдвинулся в сторону успехов (заодно и разница голов теперь тоже положительная, 20-18). Теперь, после 15 сыгранных поединков, "Ураган" держится на 8-й позиции. Но со своими 23-мя очками команда всего на 2 пункта отстает от "Сан-Паулу", что держится на данный момент на 4-м месте, в зоне Копы Либертадорес Статистика личных встреч У есть преимущество в истории крайних очных поединков. Но в 2020-м, когда стороны в последний раз сыграли, все закончилось обменом победами. Прогноз Букмекерские конторы не спешат ставить крест на "Васко". Но он совсем уж слаб, так что ставим на победу гостей в ночь на понедельник при "нулевой" форе (коэффициент - 2,0).

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