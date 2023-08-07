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Прогноз на матч Валмиера - Партизани 10 августа 2023 года

Прогноз на матч Валмиера - Партизани 10 августа 2023 года
Валмиера Валмиера
Лига конференций 10 авг 2023, 13:00 Валмиера - Партизани
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Международные, Jana Dalina Stadions
Партизани Партизани
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Валмиера не проиграет
Коэф.: 1.64
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10 августа на стадионе имени Яниса Далиньша (Валмиера) пройдет 1-й матч 1/2 финала квалификации Лиги конференций, в котором, в котором "Валмиера" встретится с "Партизани". Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.

"Валмиера"

Клуб в последние годы отметился постепенным прогрессом в плане результатов в Вирслиге. Сначала была дебютная "бронза" в 2020-м году, за ней сразу последовало 2-е место и, наконец, в прошлом сезоне "черно-белые" оформили чемпионский титул. Сейчас, впрочем, в Латвии снова за первенство соревнуются столичные "Рига" и РФШ, оставляя всем прочим, в том числе и подопечным Юргиса Калнса, борьбу максимум за 3-ю позицию. Зато они смогли дебютировать в Лиге чемпионов, правда, ничего там не показав. Как и все предыдущие раунды евроотбора (а в них стартуют постоянно с 2020-го), прибалты закончили вылетом, уступив "Олимпии" в обоих матчах. Зато, перебравшись в Лигу конференций и получив там откровенно слабый "Тре Пенне", "Валмиера" наконец-то взяла историческую, первую победу на международной арене. Даже 2 сразу, 3-0 в Сан-Марино, 7-0 дома.

"Партизани"

Команда имеет долгую и достаточно насыщенную историю. Свои первые чемпионские титулы она брала за пол века до появлении в Латвии своего следующего противника, в 1947-м году. Недавно был спад, когда в 3-х сезонах кряду не получалось добиваться первого места. И только по итогам прошлого розыгрыша вышло отвоевать себе лидерство снова. Заодно албанцы вернулись и в квалификацию Лиги чемпионов. Но, как бывало и раньше, там не задержались, проиграв БАТЭ (1-1, 0-2). Зато, перебравшись в Лигу конференций, уже там "красные быки" дважды победили "Атлетик Клуб д'Эскальдес", причем дома андоррцев и вовсе разгромили 4-1.

Статистика личных встреч

Это первое противостояние между клубами, что не удивительно: оба не задерживаются на евроарене, а латыши только недавно вообще пробились туда.

Прогноз

Букмекеры больше верят в албанцев. Но латыши на своем поле способны не проиграть такому сопернику (коэффициент - 1,64).

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Прогноз на матч Валмиера не проиграет
Коэф.: 1.64
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