Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.98 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В среду 27 сентября, в рамках седьмого тура испанской Ла Лиги Валенсия примет Реал Сосьедад. Встреча пройдет на стадионе Месталья и начнется в 21:30 по среднеевропейскому времени.

Валенсия

Команду Рубена Барахи здорово лихорадит на протяжении нескольких последних лет. «Летучие мыши» то финишируют в середине таблицы с претензиями на еврокубки, то выглядят откровенно слабо и ведут борьбу за право остаться в Ла Лиге.

Новый чемпионат Валенсия начала достаточно успешно. Команда идет в верхней части таблицы и может похвастаться победами над Севильей и мадридским Атлетико, а в прошлую субботу подопечные Барахи упустили победу в гостевом матче с Альмерией.

Реал Сосьедад

Реал Сосьедад — это команда из города Сан-Себастьян, что в Стране Басков. Клуб представляет собой достаточно большую силу в Испании и является опытным еврокубковым бойцом. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в Ла Лиге, что дало право ей выступать в Лиге Чемпионов.

На старте розыгрыша самого престижного турнира Европы, Сосьедад расписал домашнюю ничью с миланским Интером. На внутренней арене дела тоже идут неплохо. Баски проиграли только мадридскому Реалу и забивают в среднем по 2 гола за игру.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Валенсия проиграла лишь один из восьми последних домашних матчей в чемпионате.

Реал Сосьедад в гостях имеет серию без побед, которая насчитывает три поединка.

В последних 10-ти встречах между собой, команды аж 6 раз сыграли вничью.

Прогноз

Небольшое предпочтение букмекеров на стороне хозяев. Гляда на результаты последних матчей, предположу, что голов будет достаточно. Моя ставка — Обе забьют.

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