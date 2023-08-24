"Осасуна"

Команда сейчас столкнулась с новым для себя вызовом - не так чтобы откровенно новым, но довольно подзабытом. Некогда участник Лиги Европы, наконец-то "красные" вернулись в еврокубки. Как 7-й клуб страны прошлого сезона, они снова играют на международную арену - а ведь могло быть еще лучше, ведь параллельно подопечные Аррасате смогли дойти до финала кубка Испании, но там уступили мадридскому "Реалу". В итоге они ограничились Лигой конференций, где еще и в квалификации получили такого опытного соперника, как "Брюгге" Первый поединок сбельгийцами прошел только в четверг и стал непростым. При этом на внутренней арене после победы 2-0 на поле "Сельты" уступили дома с тем же счетом "Атлетику".

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Валенсия", при всех своих проблемах и пика и "Осасуны", смогла ее обыграть в обоих поединках.

Прогноз

Букмекеры верят в победу хозяев арены, которые действительно неплохо стартовали. Но "Осасуна" тоже неплоха и хорошо организована. Рекомендуем ставить на то, что гости не проиграют (коэффициент - 1,88).