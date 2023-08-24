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Прогноз на матч Валенсия - Осасуна 27 августа 2023 года

Прогноз на матч Валенсия - Осасуна 27 августа 2023 года
Валенсия Валенсия
Ла Лига Испания 27 авг 2023, 13:30 Валенсия - Осасуна
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Испания, Valencia, Месталья
Осасуна Осасуна
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Осасуна не проиграет
Коэф.: 1.88
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27 августа на "Месталья" (Валенсия) пройдет матч 3-го тура Примеры Испании, в котором "Валенсия" встретится с "Осасуной". Старт поединка запланирован на 19:30 по европейскому времени.

"Валенсия"

Клуб, при всей своей легендарности и популярности у болельщиков, при нынешнем владельце, Питере Лиме, нередко вынужден не на что-то весомое претендовать, а за банальное выживание бороться. Так было и в прошлом сезоне, когда, даже сменив провалившегося Дженнаро Гаттузо на свою легенду, Рубене Барахе, "лос чес" закончил на 16-м месте, набрав всего на 2 очка больше, чем вылетевший "Вальядолид". Без особенного оптимизма ожидался и новый розыгрыш, на фоне ряда кадровых потерь, от юного Муса и до опытного Кавани. Но пока что "летучие мыши" в новой темпораде демонстрируют стопроцентную статистику. Они начали с неожиданной победы в Севилье с одноименным клубом, правда, там многие все списали на "красную" у соперников, которые вдесятером пропустили решающий мяч. Но потом получилось оформить гостевые 1-0 на поле "Лас-Пальмаса".

"Осасуна"

Команда сейчас столкнулась с новым для себя вызовом - не так чтобы откровенно новым, но довольно подзабытом. Некогда участник Лиги Европы, наконец-то "красные" вернулись в еврокубки. Как 7-й клуб страны прошлого сезона, они снова играют на международную арену - а ведь могло быть еще лучше, ведь параллельно подопечные Аррасате смогли дойти до финала кубка Испании, но там уступили мадридскому "Реалу". В итоге они ограничились Лигой конференций, где еще и в квалификации получили такого опытного соперника, как "Брюгге" Первый поединок сбельгийцами прошел только в четверг и стал непростым. При этом на внутренней арене после победы 2-0 на поле "Сельты" уступили дома с тем же счетом "Атлетику".

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Валенсия", при всех своих проблемах и пика и "Осасуны", смогла ее обыграть в обоих поединках.

Прогноз

Букмекеры верят в победу хозяев арены, которые действительно неплохо стартовали. Но "Осасуна" тоже неплоха и хорошо организована. Рекомендуем ставить на то, что гости не проиграют (коэффициент - 1,88).

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Прогноз на матч Осасуна не проиграет
Коэф.: 1.88
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