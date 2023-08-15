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Прогноз на матч Валенсия - Лас-Пальмас 18 августа 2023 года

Прогноз на матч Валенсия - Лас-Пальмас 18 августа 2023 года
Валенсия Валенсия
Ла Лига Испания 18 авг 2023, 15:30 Валенсия - Лас-Пальмас
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Испания, Valencia, Месталья
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Победа Валенсия
Коэф.: 1.81
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18 августа на "Месталья" (Валенсия) пройдет матч 2-го тура Примеры, в котором "Валенсия" встретится с "Лас-Пальмас". Старт поединка запланирован на 21:30 по европейскому времени.

"Валенсия"

Клуб пережила непростой прошлый сезон. И виновен в этом только Питер Лим, что уволил Бордаласа после выхода в финал Копы дель Рей (где проиграли только по пенальти "Бетису") и подъема на 9-е место в Примере. Ставка на Дженнаро Гаттузо оказалась провальной, да и местная легенда, Рубен Бараха, с громадным трудом смог выиграть с новыми подопечными борьбу за выживание. В новую темпораду пришлось вступать без опытного Кавани и перспективного Юнуса Мусы, из усиления ограничившись выкупом контрактаОзкаджара и приглашения из соседнего "Леванте" Пепелу. Несмотря на это, "лос чес" смогли выиграть в 1-м туре нового сезона, на поле "Севильи". Конечно, "помогло" и удаления у соперника Баде. Тот получил "красную" на 81-й минуте, и через 7 минут Герра оформил победные 2-1.

"Лас-Пальмас"

Команда вплоть до 80-х лет прошлого века достаточно регулярно играл в Примере. Но за последующие десятилетия "канарейки" поднимались в Ла Лигу на короткие отрезки, 2000-2002 и 2015-2018. Были шансы у островитян вернуться годом ранее, но тогда проиграли в стыковых поединках. Но в следующем розыгрыше получилось подняться на 2-е место, которое обеспечило прямой пропуск в высший дивизион страны. Все понимали, что коллектив нуждается в усилении, правда, при скромных возможностях. Получилось неплохо, так, состав пополнил некогда крайне перспективные Сандро Рамирес и Синкгравена, а у "Барселоны" арендовали Хулиана Араухо, только приехавшего из МЛС. В Примере подопечные Пимьенты начинали с приема "Мальорки". И хотя бы не проиграли, начали с ничьей 1-1.

Статистика личных встреч

В последний раз стороны играли в сезоне 2017/2018. Тогда они обменялись домашними победами в чемпионате, а в кубке сильнее была "Валенсия" - ничья на выезде, 4-0 на "Месталье".

Прогноз

Букмекеры считают, что гости слишком слабы, чтобы претендовать на еще 1 очко. Ставим на победу "Валенсии" (коэффициент - 1,81).

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Прогноз на матч Победа Валенсия
Коэф.: 1.81
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