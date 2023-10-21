Прогноз на матч Валенсия — Кадис 23 октября 2023 года

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В рамках десятого тура испанской Ла Лиги состоится матч между Валенсией и Кадисом. Встреча пройдет на Месталье в понедельник, 23 октября. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Валенсия

Эта команда показывает футбол неплохого уровня в новом сезоне. Болельщики замечают прогресс по сравнению с прошлым сезоном, когда они боролись за выживание в Ла Лиге.

На данный момент «Летучие мыши» занимают 9-е место с 11-ю очками, отставая всего на четыре пункта от зоны еврокубков. Если они победят Кадис в домашней игре, то смогут укрепить свои позиции в чемпионате. А там, глядишь, и на попадание в еврокубки можно попробовать замахнуться.

Кадис

В этом сезоне команда играет выше всех похвал и постепенно ее статус меняется от аутсайдера до середняка. В прошлом сезоне коллектив не имел проблем сохранением места в Примере, заняв 14-е место, а в новом розыгрыше турнира после девяти туров они занимают 13-е место. Однако сзади целая группа команд, которые отстают от Кадиса всего на одно очко.

В последних двух турах Кадис предсказуемо проиграл Атлетико и Жироне, но сделал это в напряженной борьбе. Сейчас же у команды есть возможность реабилитироваться, поскольку Валенсия сейчас не является топовой командой.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Валенсия не побеждает четыре матча подряд.

У Кадиса аналогичная серия, но состоит она из пяти матчей без побед.

Валенсия не побеждала Кадис в Ла Лиге с 2006-го года.

Прогноз

Хозяева являются фаворитами, однако Кадис точно в состоянии навязать борьбу. Ставить предлагаю на Тотал Больше 2.

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