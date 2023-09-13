Прогноз на матч Победа Атлетико Мадрид Коэф.: 2.09 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

16 сентября на "Месталья" (Валенсия) пройдет матч 5-го тура Примеры, в котором "Валенсия" встретится с "Атлетико".Старт поединка запланирован на 16:15 по европейскому времени.

"Валенсия"

Клуб в прошлом сезоне выжил в Ла Лиге - именно так можно оценить итоги той темпорады. А ведь годом ранее был спокойный финиш в верхней части таблицы и поражение в финале кубка, когда "Бетис" победил только по пенальти. Но Питер Лим летом 2022-го года решил, что нужно добившегося этого Бордаласа сменить на Гаттузо. В итоге зимой пришлось применять новую тренерскую рокировку, а Рубену Барахе - спасать родную команду от падения в Сегунду. Новый розыгрыш начинали без особенного энтузиазма, но получилось выиграть и у "Севильи" на выезде, и у "Лас-Пальмаса" дома. Но потом были уже матчи, что не приносили такого прилива оптимизма. Сначала дома проиграли "Осасуне", пропустив решающий мяч на пятой добавленной минуте. А с новичком, "Алавесом", наоборот, случился автогол на старте. И это минимальное преимущество соперник успешно удержал до финального свистка.

"Атлетико" Команда довольно оригинально проявила себя на трансферном рынке. Мощно укрепив и так свою "козырную" линию, оборону (Сеюнджу и Аспиликуэта, плюс менее известный, но толковый Хави Галан), они отпустили сначала Жоау Феликса, а потом и Карраско, причем бельгиец уехал в Саудовскую Аравию за вполне скромную компенсацию, зато на роскошный личный контракт. Атакующую зону Диего Симеоне никем не усиливал, только за Гризманна выложили "Барселоне" оговоренные давно отступные. Впрочем, и так неплохо получилось стартовать. Да, "Бетис" дома выстоял на 0-0. Но "Гранаду" обыграли 3-1, а 7-0 с "Райо Вальекано" стали самым крупным разгромом за всю историю "Чоло-Тим". Вот с "Севильей" сыграть не получилось - в тот день в столице Испании был сильный шторм. Статистика личных встреч "Атлетико" не проигрывает "Валенсии" с 2014-го года. И вышел победителем с уже трех последних поединков. Прогноз Букмекеры больше верят в гостей. Они и правда здорово показали себя на старте нового сезона - ждем очередной победы "матрасников" на "Месталье" (коэффициент - 2,09).

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