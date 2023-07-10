Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.9 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.35 Сделать ставку

13 июля на "Райнпарк Штадион" (Вадуц) пройдет 1-й матч 1/8 финала квалификации Лиги конференций, в котором "Вадуц" сыграет против "Немана". Поединок начнется в 20:00 по европейскому времени.

"Вадуц"

Клуб достаточно своеобразен. Он играет в рамках швейцарской системы первенств. Только 5 раз за все время удавалось сыграть там на высшем уровне, Суперлиге (даже провели там 2015-2017), но, как правило, выступают "этажом ниже", в Челлендж-Лиге. При этом это команда из Лихтенштейна, что выигрывает почти все розыгрыши местного кубка, в том числе и прошлой весной. Благодаря этому "резиденты" стартовали постоянно в еврокубках. Как правило, неудачно, с вылетом если не от 1-го, то от следующего соперника. Но в 2022-м "Вадуц" стал настоящей сенсацией, по своим масштабам, по крайней мере. В квалификации получилось выбить "Копер", "Коньяспор" и венский "Рапид" (причем со всеми играли дома 1-1, выигрывая на выезде). В итоге андердог дебютировал в групповом этапе Лиги конференций, где брали ничьи с "Аполлоном" и "Днепром".

"Неман" Команда не должна была сейчас играть в еврокубках. Она заняла только 9-е место в прошлогодней Высшей Лиге Беларуси. Но потом было громкое расследование, и пару лучших, солигорский "Шахтер" с "Энергетком-БГУ", были наказаны, в том числе и исключены из турниров УЕФА. "Ислочи", что могла отправиться в Лигу конференций, аукнулись нарушения еще 2016-го года. У "Минска" с "Гомелем" не было лицензии УЕФА, и с итоге отдуваться пришлось клубу из Гродно. Любопытно, что, возможно, получив такой импульс, подопечные Игоря Ковалевича не просто прибавили - они оторвались от преследователей и на пару с минским "Динамо" ведут спор за первенство. Статистика личных встреч Клубы впервые будут играть друг с другом. Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram Прогноз Букмекерские конторы понимают, что это, по сути, противостояние слабых команд, которым не особенно и место в еврокубках, которые туда попали "льготно". Не ждем голов и ставим на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,8).