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Прогноз на матч Вадуц - Неман 13 июля 2023 года

Прогноз на матч Вадуц - Неман 13 июля 2023 года
Вадуц Вадуц
Лига конференций 13 июл 2023, 14:00 Вадуц - Неман
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Международные, Vaduz, Rheinpark Stadion
Неман Неман
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.9
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13 июля на "Райнпарк Штадион" (Вадуц) пройдет 1-й матч 1/8 финала квалификации Лиги конференций, в котором "Вадуц" сыграет против "Немана". Поединок начнется в 20:00 по европейскому времени.

"Вадуц"

Клуб достаточно своеобразен. Он играет в рамках швейцарской системы первенств. Только 5 раз за все время удавалось сыграть там на высшем уровне, Суперлиге (даже провели там 2015-2017), но, как правило, выступают "этажом ниже", в Челлендж-Лиге. При этом это команда из Лихтенштейна, что выигрывает почти все розыгрыши местного кубка, в том числе и прошлой весной. Благодаря этому "резиденты" стартовали постоянно в еврокубках. Как правило, неудачно, с вылетом если не от 1-го, то от следующего соперника. Но в 2022-м "Вадуц" стал настоящей сенсацией, по своим масштабам, по крайней мере. В квалификации получилось выбить "Копер", "Коньяспор" и венский "Рапид" (причем со всеми играли дома 1-1, выигрывая на выезде). В итоге андердог дебютировал в групповом этапе Лиги конференций, где брали ничьи с "Аполлоном" и "Днепром".

"Неман"

Команда не должна была сейчас играть в еврокубках. Она заняла только 9-е место в прошлогодней Высшей Лиге Беларуси. Но потом было громкое расследование, и пару лучших, солигорский "Шахтер" с "Энергетком-БГУ", были наказаны, в том числе и исключены из турниров УЕФА. "Ислочи", что могла отправиться в Лигу конференций, аукнулись нарушения еще 2016-го года. У "Минска" с "Гомелем" не было лицензии УЕФА, и с итоге отдуваться пришлось клубу из Гродно. Любопытно, что, возможно, получив такой импульс, подопечные Игоря Ковалевича не просто прибавили - они оторвались от преследователей и на пару с минским "Динамо" ведут спор за первенство.

Статистика личных встреч

Клубы впервые будут играть друг с другом.

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Прогноз

Букмекерские конторы понимают, что это, по сути, противостояние слабых команд, которым не особенно и место в еврокубках, которые туда попали "льготно". Не ждем голов и ставим на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,8).

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.9
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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