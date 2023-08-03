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Прогноз на матч Уотфорд - КПР 5 августа 2023 года

Прогноз на матч Уотфорд - КПР 5 августа 2023 года
Уотфорд Уотфорд
Чемпионшип Англия 05 авг 2023, 10:00 Уотфорд - Куинз Парк Рейнджерс
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Англия, Watford, Викаридж Роуд
Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.83
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В первом туре Чемпионшипа уже 5 августа пройдет встреча между "Уотфордом" и "КПР".

"Уотфорд"

Эта команда не смогла навязать борьбу за повышение в классе в минувшем сезоне, заняв лишь 11-м месте в Чемпионшипе.

При этом от зоны плей-офф за выход в элитный дивизион “Уотфорд” отстал на шесть очков.

В течение 46 матчей минувшего чемпионата "Уотфорд" одержал 16 побед, сыграл в 15 ничьих и потерпел 15 поражений.

"КПР"

Эта команда по ходу минувшего сезона вовсе не рассматривала вариант с повышением в классе, в основном сконцентрировавшись на борьбе за выживание.

“Куинс Парк Рейнджерс” финишировал на 20-м месте в турнирной таблице, выиграв 13 из 46 матчей, сыграв вничью 11 раз и потерпев поражение в 22 матчах.

Статистика и история

Букмекеры больше склоняются к тому, что победителем из этого противостояния выйдут хозяева поля. На победу “Уотфорда” предлагают поставить с коэффициентом 1,93, в то время как на победу гостевой команды дают коэффициент 4,15.

В то же время статистика говорит, что в личных встречах чаще победу праздновали именно игроки “КПР” – 21 против 16.

“Уотфорд” победил в двух из трех последних матчах на своем поле, в то время как “КПР" лишь раз выиграл в трех последних гостевых встречах.

Прогноз

Букмекеры склоняют нас поставить на победу хозяев поля, хотя тут ситуация весьма непростая. Лучше поставить на исход - обе команды забьют, на что предложен коэффициент 1,83.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.83
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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