Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.85 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

26 августа в матче 4-го тура английского Чемпионшипа сыграют Уотфорд и Блэкберн. Встреча пройдет на стадионе Викаридж Роуд.

Уотфорд

В новом сезоне команда стартовала не слишком уверенно, хотя и неудачным старт тоже назвать сложно. Сейчас “лоси” расположились на девятом месте турнирной таблицы и имеют в своем активе 4 балла после трех матчей.

В первом туре национального первенства Уотфорд уничтожил в родных стенах КПР со счетом 4:0, после чего последовала домашняя нулевая ничья с Плимутом. В минувшем туре команда играла на выезде против Сток Сити и минимально проиграла - 0:1.

В целом же, результативность команды вызывает вопросы. Пускай Уотфорд и забил четыре гола, но сделал это в одном матче – в остальных двух нападающие команды выглядели беззубо. При этом всем есть и позитивный момент – игра в обороне. Ведь в трех матчах Уотфорд пропустил лишь один гол.

Блэкберн

У команды идентичный старт со своим следующим соперником. В новом сезоне Блэкберн в трех турах набрал четыре очка, правда расположился на 12-й строчке турнирной таблицы из-за более слабых дополнительных показателей.

В первом туре Чемпионшипа Блэкберн победил дома Вест Бромвич со счетом 2:1, после чего последовала выездная ничья с Ротерхэмом – 2:2. В минувшем туре Блэкберн уступил на своем поле Халл Сити со счетом 1:2.

Прогноз

Блэкберн выглядит забивной командой, в то время как Уотфорд неплохо играет в обороне. В этом матче напрашивается ставка на тотал матча меньше 2.5.



Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram