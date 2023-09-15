Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 2.63 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

16 сентября в матче шестого тура английского Чемпионшипа Уотфорд на своем поле будет принимать Бирмингем. В этом матче встретится один из лидеров турнирной таблицы против одного из главных аутсайдеров.

Уотфорд

После пяти туров в активе команды пять очков и речи о том, чтобы побороться за выход в элиту английского футбола в клубе не ведут. Сейчас “лоси" расположились на 18-й строчке турнирной таблицы и лишь на несколько баллов они опережают зону вылета.

В пяти турах команда добыла одну победу, два раза сыграла вничью и два раза проиграла. Интересно, что Уотфорд забил семь голов и пропустил всего пять, что является достаточно неплохим показателем как для команды из нижней части турнирной таблицы.

Бирмингем

Эта команда расположилась на другом полюсе турнирной таблицы. Бирмингем ведет борьбу за место в первой шестерке, чтобы получить право побороться за выход в Премьер-лигу.

После пяти туров команда набрала 11 очков и самое главное – она ни разу не проиграла в новом сезоне. В активе Бирмингема три победы и две ничьих при разнице забитых-пропущенных мячей 7:3.

Такие результаты оставляют неплохие шансы на то, чтобы закрепиться в первой шестерке и попасть в стыковые матчи за право выхода в элиту английского футбола.

Прогноз на матч

В этой встрече будут играть разные по уровню команду. Уотфорду важно набирать очки, в то время как Бирмингем это делает регулярно. Я считаю, что гости ближе к победе, хотя лучше перестраховаться и поставить на исход – победа второй команды с форой 0 за 2.63.

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