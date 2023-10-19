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Прогноз на матч Унион — Штутгарт 21 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Унион - Штутгарт прогноз
Унион Унион
Бундеслига Германия 21 окт 2023, 09:30 Унион - Штутгарт
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Германия, Berlin, Альте Форстерай
Штутгарт Штутгарт
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 2
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В рамках восьмого тура немецкой Бундеслиги состоится матч между берлинским Унионом и Штутгартом. Встреча пройдет в Берлине в субботу, 21 октября. Начало игры запланировано на 15:30 по среднеевропейскому времени.

Унион

Берлинский Унион — скромный самобытный немецкий футбольный клуб. В Бундеслиге команда выступает всего пятый год подряд, зато уже уверенно играет в еврокубках. Стоит отметить, что Унион по итогам каждого сезона обновляет собственный рекорд, занимая места в таблице все выше и выше. Так, в прошлой сезоне команда пришла к финишу четвертой, что дало право дебютировать в Лиге Чемпионов, гду Унион потерпел два обидных поражения. Сначала немцы из-за гола на 94-й минуте уступили мадридскому Реалу, а затем по этой же причине проиграли португальской Браге.

В чемпионате дела идут тоже неважно. После двух побед на старте Унион проиграл все остальные матчи и сейчас находится на 13-м месте.

Штутгарт

В предыдущем сезоне Штутгарт занял шестнадцатое место в Бундеслиге и-за чего им в июне пришлось играть матч на выбывание с бронзовым призером Второй Бундеслиги Гамбургом. Тогда «швабы» смогли одержать уверенную победу над соперником забив им по три гола в каждом из матчей и лишь единожды пропустив. Победа в этом противостоянии позволила Штутгарту, минимум, еще на один сезон задержаться в Бундеслиге.

За последний год клуб трижды сменил главного тренера, на данный момент руководит командной Себастьян Хёнесс. Под его руководством Штутгарт и сохранил прописку в высшем дивизионе Германии, а новый сезон начал просто шикарно, одержав шесть побед в семи матчах уступив лишь нынешнему участнику Лиги чемпионов и бронзовому призеру предыдущего розыгрыша – РБ Лейпциг.

Отдельно стоит отметить гвинейского форварда Гирасси, который успел наколотить уже 13 голов и уверенно возглавляет гонку бомбардиров.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Унион имеет серию из семи поражений подряд.
  • У Штутгарта тоже семиматчевая серия, которая состоит исключительно из побед.
  • Штутгарт никогда не побеждал Унион в Берлине. 6 из 10 очных матчей команд завершились с ничейным счетом.

Прогноз

Учитывая игровую форму команд, предположу, что гости имеют больше шансов на успех в этой игре. Моя ставка — победа Штутгарта с форой 0.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 2
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