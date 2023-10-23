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Прогноз на матч Унион — Наполи 24 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Унион - Наполи прогноз
Унион Унион
Лига Чемпионов 24 окт 2023, 15:00 Унион - Наполи
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- : -
Международные, Berlin, Олимпияштадион
Наполи Наполи
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.71
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В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Унион" будет принимать итальянский "Наполи" в Берлине. Команды сыграют 24 октября.

Унион

Берлинский коллектив имеет ужасную серию, которая с ним давно не приключалась. Они проиграли восемь последних матчей во всех соревнованиях.

Перед игрой с итальянцами главный тренер команды Урс Фишер подчеркнул необходимость принятия новой реальности после нескольких лет восхищений командой.

Напомним, что в первых матчах в Лиге чемпионов "железные" потерпели поражения от "Реала" (0:1) и "Браги" (2:3). Теперь у них впереди не менее сложный матч против "Наполи".

На данный момент берлинская команда занимает последнее место в группе и пока даже не думает о месте в плей-офф.

Наполи

После двух сыгранных туров Лиги чемпионов чемпион Италии имеет в своем активе три очка.

Подопечные Руди Гарсии сначала победили "Брагу" (2:1), а затем у них было домашнее поражение от "Реала" (2:3).

Во вторник неаполитанцы сыграют в гостях против "Униона" и у них есть прекрасная возможность подтвердить статус фаворита, набрав три балла.

Статистика и прогноз на матч

"Унион" и "Наполи" ранее не встречались в еврокубках. Немецкий клуб проиграл 8 последних матчей во всех соревнованиях, включая оба матча Лиги чемпионов. "Наполи" выиграл 4 из 6 последних гостевых матчей Лиги чемпионов (2 поражения).

Чемпион Италии является фаворитом в этой игре, учитывая ужасную форму "Униона". Мне кажется, что хозяева поля способны на то, чтобы хотя бы забить гол. Буду ставить на "Обе забьют" с коэффициентом 1.71 является рациональным выбором.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.71
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