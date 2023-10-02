Прогноз на матч Унион - Брага 3 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Унион Коэф.: 1.95 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов состоится противостояние берлинского «Униона» и португальской «Браги». Встреча пройдет 3 октября.

«Унион»

Команда из столицы Германии впервые принимает участие в самом престижном клубном турнире Европы. В первом туре подопечные Урса Фишера отправились в гости к «Реалу» и выглядели очень достойно в Мадриде. Несмотря на это, немецкая команда все же проиграла со счетом 0:1, пропустив гол от Джуда Беллингема в концовке матча.

Теперь крепкому немецкому клубу предстоит домашняя игра против «Браги», в которой они постараются добиться победы.

«Брага»

Португальский коллектив также потерпел поражение в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. На своем поле “Брага” принимала чемпиона Италии «Наполи» и уступила со счетом 1:2.

Нет сомнений, что футболисты «Браги» сделают все, чтобы достичь положительного результата в столице Германии.

Статистика и прогноз на матч

Интересно, что в прошлом сезоне «Унион» и «Брага» попали в один квартет Лиги Европы и обменялись победами на домашних полях с одинаковым счетом 1:0.

Также важно обратить внимание на то, что «Унион» проиграл пять последних матчей во всех соревнованиях со счетами 0:3, 1:2, 0:1, 0:2, 0:1. В то же время португальская команда каждом из последних шести официальных матчей непременно забивала сопернику и пропускала в свои ворота.

«Унион» имеет хорошие шансы на то, чтобы добыть первую победу в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Берем победу хозяев поля с коэффициентом 1.95.

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