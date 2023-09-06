EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Украина - Англия 9 сентября 2023 года

Прогноз на матч Украина - Англия 9 сентября 2023 года

Прогноз на матч Украина - Англия 9 сентября 2023 года
Украина Украина
Чемпионат Европы 09 сен 2023, 12:00 Украина - Англия
-
- : -
Международные, Wroclaw, Stadion Miejski, Вроцлав
Англия Англия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-1)
Коэф.: 1.727
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку

9 сентября на "Городской стадион" (Вроцлав) пройдет матч 5-го тура отбора на Евро-2024, в котором Украина встретится с Англией. Старт поединка запланирован на 18:00 по европейскому времени.

Украина

Сборная за последние годы играла под руководством уже четырех наставников. Шевченко "ушли" после пика в виде четвертьфинала Евро. Его преемник, Петраков, вроде бы не провалился, но в итоге успехов не достиг. И на чемпионат мира "желто-синие" не пробились, уступив в последнем стыковом поединке Уэльсу, и даже в Лиге Наций проиграли спор за первое место в группе Шотландии. Ротань изначально был "и.о.", ограничившись 0-2 в Англии. С лета наконец-то пост занял Ребров. При Сергее получилось ярко, хотя и противоречиво: упустили победу над Германией в товарищеском поединке (хотя 3-3 в итоге кажется достойным результатом с грандом, если не обращать внимание на обстоятельства), оформили мега-волевые 3-2 в Северной Македонии, вымучили победу над Мальтой за счет единственного гола Цыганкова с пенальти.

Англия

Команда после длительного подъема (4-е место на чемпионате мира-2018, финал Евро-2020 с поражением по пенальти итальянцам) выдала неудачный прошлый год. Лига Наций обернулась полным провалом в виде последнего места в квартете, да и в Катаре, куда ехали на фоне разговоров о долгожданном титуле, все закончилось в итоге четвертьфиналом с Францией. Но все же подопечные Саутгейта показывали на чемпионате мира неожиданно яркий футбол, да и футболистов, за которых выложили 100+ миллионов, в обойме хватает - за лето к этому престижному списку прибавились Беллингхэм, Райс и Кейн. В новой квалификации британцы стартовали со стопроцентной статистикой, 4 победы в четырёх поединках. В том числе они выиграли у главных конкурентов, Италии и Украины.

Статистика личных встреч

Украина выиграла однажды в 9 поединках. Но 2/3 матчей заканчивались победами англичан, в том числе и оба последних: 4-0 на Евро-2020 и 2-0 в марте в рамках уже нынешнего отбора.

Прогноз

Букмекеры не верят, что "желто-синие" смогут даже за ничью зацепиться. Фактически поединок будет проходить на нейтральном поле - ставим на то, что тут оформят победу гостей при форе "-1 гол" (коэффициент - 1,727).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П2(-1)
Коэф.: 1.727
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку
Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Казахстан - Финляндия 7 сентября 2023 года Чемпионат Европы 07 сен 2023, 10:00 Прогноз на матч Казахстан - Финляндия 7 сентября 2023 года Казахстан Коэф.: 1.58 Финляндия Рекомендуем Париматч
Прогноз на матч Болгария - Иран 7 сентября 2023 года Международные товарищеские матчи 07 сен 2023, 12:00 Прогноз на матч Болгария - Иран 7 сентября 2023 года Болгария Коэф.: 1.65 Иран Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Литва - Черногория 7 сентября 2023 года Чемпионат Европы 07 сен 2023, 12:00 Прогноз на матч Литва - Черногория 7 сентября 2023 года Литва Коэф.: 1.85 Черногория Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Норвегия - Иордания 7 сентября 2023 года Международные товарищеские матчи 07 сен 2023, 13:00 Прогноз на матч Норвегия - Иордания 7 сентября 2023 года Норвегия Коэф.: 1.89 Иордания Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Австрия - Молдова 7 сентября 2023 года Международные товарищеские матчи 07 сен 2023, 14:30 Прогноз на матч Австрия - Молдова 7 сентября 2023 года Австрия Коэф.: 1.65 Молдавия Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:26 Названы претендентки на Золотой мяч у женщин Новости футбола Сегодня, 15:50 Команда АПЛ ведет переговоры со спонсором из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 15:06 Объявили номинантов на награду лучшему молодому игроку Новости футбола Сегодня, 14:45 Шорт-лист Золотого мяча 2023: Месси, Хааланд и Мбаппе здесь, но без Роналду Новости футбола Сегодня, 14:30 Известны все номинанты на награду имени Льва Яшина Новости футбола Сегодня, 12:48 Стартует квалификация ЧМ 2026. Аргентина защищает титул Новости футбола Сегодня, 11:55 Бывший игрок Манчестер Сити обвинил команду в неудачных переговорах по контракту Новости футбола Сегодня, 11:09 Футболистка сборной Испании дает показания прокуратуре против Рубиалеса Новости футбола Сегодня, 10:28 ПСЖ выгоняет ключевого игрока. Он передет в Катар Новости футбола Сегодня, 09:54 Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с исключением Антони из состава
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Казахстан - Финляндия 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Болгария - Иран 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Литва - Черногория 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Норвегия - Иордания 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Австрия - Молдова 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Уэльс - Южная Корея 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Нидерланды - Греция 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Сербия - Венгрия 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Франция - Ирландия 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Чехия - Албания 7 сентября 2023 года