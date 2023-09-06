Англия

Команда после длительного подъема (4-е место на чемпионате мира-2018, финал Евро-2020 с поражением по пенальти итальянцам) выдала неудачный прошлый год. Лига Наций обернулась полным провалом в виде последнего места в квартете, да и в Катаре, куда ехали на фоне разговоров о долгожданном титуле, все закончилось в итоге четвертьфиналом с Францией. Но все же подопечные Саутгейта показывали на чемпионате мира неожиданно яркий футбол, да и футболистов, за которых выложили 100+ миллионов, в обойме хватает - за лето к этому престижному списку прибавились Беллингхэм, Райс и Кейн. В новой квалификации британцы стартовали со стопроцентной статистикой, 4 победы в четырёх поединках. В том числе они выиграли у главных конкурентов, Италии и Украины.

Статистика личных встреч

Украина выиграла однажды в 9 поединках. Но 2/3 матчей заканчивались победами англичан, в том числе и оба последних: 4-0 на Евро-2020 и 2-0 в марте в рамках уже нынешнего отбора.

Прогноз

Букмекеры не верят, что "желто-синие" смогут даже за ничью зацепиться. Фактически поединок будет проходить на нейтральном поле - ставим на то, что тут оформят победу гостей при форе "-1 гол" (коэффициент - 1,727).