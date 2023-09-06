Прогноз на матч Украина - Англия 9 сентября 2023 года
9 сентября на "Городской стадион" (Вроцлав) пройдет матч 5-го тура отбора на Евро-2024, в котором Украина встретится с Англией. Старт поединка запланирован на 18:00 по европейскому времени.
Украина
Сборная за последние годы играла под руководством уже четырех наставников. Шевченко "ушли" после пика в виде четвертьфинала Евро. Его преемник, Петраков, вроде бы не провалился, но в итоге успехов не достиг. И на чемпионат мира "желто-синие" не пробились, уступив в последнем стыковом поединке Уэльсу, и даже в Лиге Наций проиграли спор за первое место в группе Шотландии. Ротань изначально был "и.о.", ограничившись 0-2 в Англии. С лета наконец-то пост занял Ребров. При Сергее получилось ярко, хотя и противоречиво: упустили победу над Германией в товарищеском поединке (хотя 3-3 в итоге кажется достойным результатом с грандом, если не обращать внимание на обстоятельства), оформили мега-волевые 3-2 в Северной Македонии, вымучили победу над Мальтой за счет единственного гола Цыганкова с пенальти.
Англия
Команда после длительного подъема (4-е место на чемпионате мира-2018, финал Евро-2020 с поражением по пенальти итальянцам) выдала неудачный прошлый год. Лига Наций обернулась полным провалом в виде последнего места в квартете, да и в Катаре, куда ехали на фоне разговоров о долгожданном титуле, все закончилось в итоге четвертьфиналом с Францией. Но все же подопечные Саутгейта показывали на чемпионате мира неожиданно яркий футбол, да и футболистов, за которых выложили 100+ миллионов, в обойме хватает - за лето к этому престижному списку прибавились Беллингхэм, Райс и Кейн. В новой квалификации британцы стартовали со стопроцентной статистикой, 4 победы в четырёх поединках. В том числе они выиграли у главных конкурентов, Италии и Украины.
Статистика личных встреч
Украина выиграла однажды в 9 поединках. Но 2/3 матчей заканчивались победами англичан, в том числе и оба последних: 4-0 на Евро-2020 и 2-0 в марте в рамках уже нынешнего отбора.
Прогноз
Букмекеры не верят, что "желто-синие" смогут даже за ничью зацепиться. Фактически поединок будет проходить на нейтральном поле - ставим на то, что тут оформят победу гостей при форе "-1 гол" (коэффициент - 1,727).
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