Прогноз на матч П2(+2) Коэф.: 1.55 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В квалификационном матче чемпионата Европы 8 сентября состоится встреча между сборными Турции и Армении. На данный момент в группе D четыре команды из пяти все еще имеют шансы на выход в финальную часть турнира.

Сборная Турции

Турки провели уже по матчи с каждым из своих соперников по группе, выиграв в трех из них.

Единственное поражение команда Турции потерпела в игре против Хорватии, которая пока сыграла только два матча и идет на третьем месте.

На второй строчке турнирной таблицы идет сборная Армении, которая проиграла Турции дома, но после этого обыгрывала Уэльс и Латвию.

Сборная Армении

Команда как никогда близка к тому, чтобы попасть в финальную часть крупного турнира. Ранее в своей истории они никогда не играли на чемпионатах Европы.

Победа над сборной Уэльса в гостях стала историческим событием для Армении. Сейчас армяне отстают от лидирующей в группе Турции на 3 очка, но сыграли на одну игру меньше.

Несмотря на то, что основные конкуренты Армении за выход из группы – Турция и Хорватия – объективно сильнее, в этой квалификации не стоит недооценивать ни одного из ее участников.

Интересные факты:

Сборная Турции выиграла все три предыдущие встречи с Арменией. Перед очным противостоянием в рейтинге ФИФА Турция занимает 41-е место, в то время как Армения - 90-е.

Прогноз на игру Турция - Армения:

Армения не сможет рассчитывать на своего лидера Генриха Мхитаряна, хотя команда уже привыкла играть и без него. Впервой встрече с Турцией они проиграли со счетом 1:2, но выглядели очень достойно. Я буду ставить на исход – фора второй команды +2 с коэффициентом 1.55.

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