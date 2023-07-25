Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.73 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

В среду, 26 июля, болгарский ЦСКА-1948 проведет домашнюю игру второго раунда квалификации Лиги конференций против «Стяуа».

ЦСКА-1948

В прошлом розыгрыше чемпионата Болгарии ЦСКА-1948 финишировал на третьем месте, отстав от чемпиона «Лудогорца» на 15 очков и занявшего второе место ЦСКА София на 14 очков.

Такой результат позволил скромному клубу попасть в еврокубок. В первом раунде квалификации Лиги конференций ЦСКА-1948 не играл.

В новом сезоне чемпионата Болгарии коллектив выглядит очень сильно, выиграв у «Левски» (2:1) и у «Пирина» (3:0) в стартовых двух турах.

“Стяуа”

Эта известная румынская команда в прошлом сезоне заняла второе место национальном первенстве, уступив чемпиону “Фарулу” семь очков.

Второе место в первенстве страны позволило “Стяуа” пробиться в квалификацию Лиги конференций, начиная со второго раунда.

В новом сезоне чемпионата Румынии команда из Бухареста провела два матча. Сперва была победа над “Университета Крайова 1948” (3:1), после чего была ничья с “Динамо Бухарест” (1:1).

Прогноз на матч

Букмекеры не видят явного фаворита в этом противостоянии, хотя небольшое преимущество все же отдают румынскому клубу. На победу гостевой команды можно поставить ставку с коэффициентом 2,66 на победу, в то время как на победу болгарской команды установлена котировка 2,69.

Мы же склоняемся к тому, что в этой игре будет много борьбы и мало забитых мячей. В связи с этим, будем ставить на исход - тотал матча меньше 2.5.

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