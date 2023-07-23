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Прогноз на матч ЦСКА 1948 - Стяуа 26 июля 2023 года

Прогноз на матч ЦСКА 1948 - Стяуа 26 июля 2023 года
CSKA 1948 CSKA 1948
Лига конференций 26 июл 2023, 13:30 CSKA 1948 - Стяуа
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Международные, Sofia, Vasil Levski
Стяуа Стяуа
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.66
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26 июля на "Национальный стадион Васил Левски" (София) пройдет 1-й матч 1/4 финала квалификации Лиги конференций, в котором "ЦСКА 1948" встретится с "Стяуа". Старт поединка запланирован на 19:30 по европейскому времени.

"ЦСКА 1948"

Клуб был основан после того, как его легендарный предшественник, игравший с года, указанного в наименовании, обанкротился. Немалая часть болельщиков тогда, в 2016-м, решила запустить свою команду. Так что на данный момент есть 2 ЦСКА, более того, оба будут представлять свою страну на евроарене, в Лиге конференций. "Наша" добивалась этого довольно непросто: начинала с регионального, фактически аматорского уровня, в 2018-2020 поиграли во Второй Лиге. Примечательно, что, попав в высшую, "красные" сразу стали 5-ми - но потом откатились на 8-е место. Историческим стал прошлый сезон, когда столичный коллектив и до финала кубка страны дошел (правда, проиграв там), и 3-е место оформил. Выше - только те самые почти тезки и, конечно же, "Лудогорец". Теперь же "армейцы", что успели начать новый чемпионат, стартуют в еврокубках.

"Стяуа"

Команда тоже базируется в столице, да и создавалась примерно в то же, послевоенное время, под крылом военного ведомства. Кстати, нынешний владелец, Бекали, в конфликте с государственным учреждением, и из-за тех трений даже официальное название сейчас - аббревиатура "ФКСБ". Но, главное, статус флагмана румынского футбола утрачен. 26-е чемпионство было оформлено еще в 2015-м, после чего постоянно кто-то опережает столичный проект. Как это было с "Фарулом" в 2022/2023. В итоге приходится и на евроарене оставаться без Лиги чемпионов. Впрочем, в прошлом цикле в Лиге конференций представитель Бухареста выбил 3-х противников по квалификации и дошел до группового раунда. Правда, осенью только за ничьи с "Андерлехтом" цеплялся, проиграв оба матча будущему триумфатору, "Вест Хэму", более того, получив дважды по 0-5 с "Силькеборгом".

Статистика личных встреч

"Стяуа" с ЦСКА из Софии после его воссоздания в этой редакции не встречался.

Прогноз

Букмекеры считают пару полностью равной. Голов при этом много не будет - ждем "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,66).

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.66
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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