Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.66 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.35 Сделать ставку

26 июля на "Национальный стадион Васил Левски" (София) пройдет 1-й матч 1/4 финала квалификации Лиги конференций, в котором "ЦСКА 1948" встретится с "Стяуа". Старт поединка запланирован на 19:30 по европейскому времени.

"ЦСКА 1948"

Клуб был основан после того, как его легендарный предшественник, игравший с года, указанного в наименовании, обанкротился. Немалая часть болельщиков тогда, в 2016-м, решила запустить свою команду. Так что на данный момент есть 2 ЦСКА, более того, оба будут представлять свою страну на евроарене, в Лиге конференций. "Наша" добивалась этого довольно непросто: начинала с регионального, фактически аматорского уровня, в 2018-2020 поиграли во Второй Лиге. Примечательно, что, попав в высшую, "красные" сразу стали 5-ми - но потом откатились на 8-е место. Историческим стал прошлый сезон, когда столичный коллектив и до финала кубка страны дошел (правда, проиграв там), и 3-е место оформил. Выше - только те самые почти тезки и, конечно же, "Лудогорец". Теперь же "армейцы", что успели начать новый чемпионат, стартуют в еврокубках.

"Стяуа" Команда тоже базируется в столице, да и создавалась примерно в то же, послевоенное время, под крылом военного ведомства. Кстати, нынешний владелец, Бекали, в конфликте с государственным учреждением, и из-за тех трений даже официальное название сейчас - аббревиатура "ФКСБ". Но, главное, статус флагмана румынского футбола утрачен. 26-е чемпионство было оформлено еще в 2015-м, после чего постоянно кто-то опережает столичный проект. Как это было с "Фарулом" в 2022/2023. В итоге приходится и на евроарене оставаться без Лиги чемпионов. Впрочем, в прошлом цикле в Лиге конференций представитель Бухареста выбил 3-х противников по квалификации и дошел до группового раунда. Правда, осенью только за ничьи с "Андерлехтом" цеплялся, проиграв оба матча будущему триумфатору, "Вест Хэму", более того, получив дважды по 0-5 с "Силькеборгом". Статистика личных встреч "Стяуа" с ЦСКА из Софии после его воссоздания в этой редакции не встречался. Прогноз Букмекеры считают пару полностью равной. Голов при этом много не будет - ждем "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,66).

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