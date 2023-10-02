Прогноз на матч Црвена Звезда - Янг Бойз 4 октября 2023 года
Во втором матче группового этапа Лиги чемпионов чемпион Сербии "Црвена Звезда" будет принимать чемпиона Швейцарии "Янг Бойз". Встреча состоится 4 октября, в среду.
"Црвена Звезда"
В первом туре на сербского чемпиона ожидал самый сложный матч в группе - выезд против обладателя титула “Манчестер Сити”.
Прогнозируемо, "Црвена Звезда" проиграла, хотя на удивление многих даже сумела забить грозному сопернику. Встреча завершилась победой английской команды со счетом 3:1, но сербы выглядели очень неплохо на фоне такого серьезного соперника.
Впереди у “Црвены Звезды” матч против примерно равного по силе соперника, в котором сербский чемпион точно рассчитывает взять очки.
"Янг Бойз"
Чемпион Швейцарии также начал свое выступление в группе с поражения. На своем поле швейцарцы принимали "РБ Лейпциг" и уступили со счетом 1:3.
Команда из Швейцарии понимает, что в матче с прямым конкурентом в борьбе за еврокубковую весну нужно непременно набирать очки.
Статистика и прогноз на матч
Эти команды уже встречались между собой в квалификации Лиги чемпионов сезона 2019/2020. Тогда "Црвена Звезда" вышла в следующий раунд по правилам гостевого гола (2:2, 1:1)
Букмекеры считают, что "Црвена Звезда" имеет хорошие шансы на победу и предлагают на этот исход коэффициент 2,13. В то же время на победу гостей можно поставить с коэффициентом 3,53. Мне кажется, что матч будет равным, а значит в нем не будет забито много голов. Буду ставить на исход тотал матча меньше 2,5 голов в матче.
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