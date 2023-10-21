Прогноз на матч Трабзонспор — Аланьяспор 23 октября 2023 года
В рамках девятого тура турецкой Суперлиги состоится матч между Трабзонспором и Аланьяспором. Встреча пройдет на Папара Парке в Трабзоне 23 октября. Начало игры запланировано на 19:00 по среднеевропейскому времени.
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Трабзонспор
Хозяева поля нестабильно начали сезон и набрали в восьми турах лишь двенадцать очков. Четырежды они обыграли соперников и еще четыре раза проиграли. В данный момент команда идет на седьмой строчке турнирной таблицы.
Стоит отметить неплохую результативность Трабзонспора, так как в восьми матчах чемпионата они забили 15 голов. При этом игра в обороне оставляет желать лучшего, ведь пропущено в этих встречах тоже немало – 11 мячей.
В случае победы и потере очков от конкурентов Трабзонспор может улучшить свое положение в турнирной таблице Суперлиги.
Аланьяспор
Команда в последнее время смогла добиться неплохих результатов. В 2020-м году она впервые в истории добралась до финала кубка Турции, и в том же сезоне дебютировала в еврокубках, впрочем, ничем там не запомнившись.
Затем дела пошли хуже. В минувшем сезоне Аланьяспор пришла к финишу лишь 15-й, а в этом сезоне держится в середине таблицы. Сейчас команда на 11-й позиции с десятью очками в активе после восьми сыгранных поединков.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Трабзонспор на своем поле уступил лишь раз в последних восьми матчах.
- Аланьяспор в гостях в этом сезоне еще не знает побед.
- Между собой команды играют достаточно результативно. В последних трех играх было забито не менее 4 голов.
Прогноз
Хозяева считаются фаворитами по мнению букмекеров. Предположу, что команда Ненада Бьелицы на своем поле достигнет победы и поставлю на триумф Трабзона.
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