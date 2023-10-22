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Прогноз на матч Тоттенхэм — Фулхэм 23 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Тоттенхэм - Фулхэм прогноз
Тоттенхэм Тоттенхэм
Премьер-лига Англия 23 окт 2023, 15:00 Тоттенхэм - Фулхэм
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Англия, London, Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм Фулхэм
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.63
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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В матче девятого тура английской Премьер-лиги состоится встреча между командами "Тоттенхэм" и "Фулхэм". Игра пройдет 23 октября.

Тоттенхэм

После провала в прошлом сезоне команда из Лондона полностью изменила тренерский штаб и в целом пересмотрела свой подход.

С первых туров нового чемпионата "шпоры" держатся в лидирующей группе и после двух неудачных матчей с участием "Манчестер Сити" смогли вырваться на вершину таблицы. “Горожане”, “Арсенал” и “Ливерпуль” уже свои матч сыграли и добыли победы, опустив “Тоттенхэм” на четвертое место.

Однако в случае победы над “Фулхэмом” у “шпор” появится возможность стать единоличным лидером турнирной таблицы. В таком случае они будут опережать ближайших преследователей на два очка.

Фулхэм

Команда из Лондона проводит свой второй сезон в Премьер-лиге, и пока выше головы они не прыгают.

После восьми туров "дачники" занимают 12-е место турнирной таблицы и имеет в своем активе 11 очков.

В прошлом сезоне у них неожиданно получилось финишировать в первой десятке, и сейчас у них есть все шансы повторить этот результат.

Главной проблемой “дачников” остается низкая результативность - гости забивают в среднем всего по одному мячу за матч.

Интересные факты и прогноз на матч

"Тоттенхэм" выиграл 6 из последних 7 матчей. Кроме того, “шпоры” не знают поражений в последних 10 матчах против "Фулхэма".

Игра не будет простой для “шпор”, хоть они и будут играть на победу. Я думаю, что здесь разумно поставить на исход тотал менее 3,5 за коэффициент 1,63.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.63
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100%
1хБет 5.00
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