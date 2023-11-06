Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси 6 ноября 2023 года

Прогноз на матч Ничья Коэф.: 3.8 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче 11-го тура чемпионата Англии состоится матч между "Тоттенхэмом" и "Челси". "Лондонское дерби" всегда вызывает особый интерес, независимо от формы команд.

"Тоттенхэм"

В этом сезоне продемонстрировал резкий подъем. После неудачного предыдущего чемпионата, когда команда даже не попала в еврокубки, "шпоры" сразу же вышли на первое место и пока не сдают позиции.

Они на два пункта опережают "Манчестер Сити" и "Арсенал", и на одно очко "Ливерпуль". Единственной командой, которая может присоединиться к этой четверке, является, возможно, "Астон Вилла".

"Челси"

“Аристократы” после двух побед и особенно ничьей с "Арсеналом" казалось, что начал подниматься. Однако, в предыдущем матче "аристократы" снова проиграли "Брентфорду". Это уже стало характерным - "синие" способны играть на равных с лидерами, но теряют очки в матчах с более слабыми командами. В результате, они уже отстают на 10 очков от зоны еврокубков.

Интересные факты и прогноз на матч

"Тоттенхэм" выиграл 8 из последних 9 матчей, при этом футболисты столичной команды забивали как минимум 2 гола в 10 из последних 11 матчей.

Мне кажется, что "аристократы" проведут достойный матч и смогут противостоять лидеру. Они уже сыграли вничью с "Ливерпулем" и "Арсеналом". На этот раз силы команд, по нашему мнению, равны, в отличие от букмекеров, которые отдают предпочтение хозяевам. Буду ставить на то, что матч завершится с ничейным исходом по коэффициенту 3.80.

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