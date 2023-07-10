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Прогноз на матч Торпедо Кутаиси - Сараево 13 июля 2023 года

Прогноз на матч Торпедо Кутаиси - Сараево 13 июля 2023 года
Торпедо Кутаиси Торпедо Кутаиси
Лига конференций 13 июл 2023, 13:00 Торпедо Кутаиси - ФК Сараево
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Международные, Kutaisi, Ramaz Shengelia Stadium
ФК Сараево ФК Сараево
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 2.15
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13 июля на "Рамаз Шенгелия" (Кутаиси) пройдет 1-й матч 1/8 финала квалификации Лиги конференций, в котором "Торпедо" (Кутаиси) сыграет против "Сараево". Поединок начнется в 19:00 по европейскому времени.

"Торпедо" (Кутаиси)

Клуб, как понятно уже из названия, был основан в середине прошлого века, сразу после 2-й мировой войны. На пике, в 60-е, получалось даже играть в Высшей Лиге СССР. Да и во времена независимости было набрано 4 чемпионских титула и 5 кубков - хотя пару лет провели в местной 2-й лиге страны. В том числе был кубковый успех в прошлом году, что и позволило команде, закончившей только на 5-м месте в Эровнули Лиге-2022, вернуться на евроарену. В 2018-м году "черно-белые" остановились в шаге от группового этапа Лиги Европы, их только в решающем раунде квалификации выбил "Лудогорец". Но уже через год были 0-2 и 0-1 от "Ордабасы", после чего на международной арене грузины не играли.

"Сараево"

Команда вообще-то начинала как тезка своего нынешнего соперника - была при создании названа как "Торпедо", более того, и год запуска совпал - 1946-й. Она считалась символом боснийского футбола во времена Югославии, причем дважды, в 1967-м и 1985-м, был чемпионом того первенства с его невероятной конкуренцией. Ну, а во времена независимости к этому прибавили 5 "золотых" медалей в сочетании с 7-ю кубками. На общем фоне 4-е место в прошлом розыгрыше было довольно скромным результатом, но и он позволил сыграть в еврокубках. Там боснийцы начинали регулярно, но ничего толком не добиваясь, ни разу не выйдя в групповой раунд какого-то турнира. Крайний старт, в 2021-м, закончился 0-1 и 0-0 с молдавским "Милсами".

Статистика личных встреч

Грузины и боснийцы между собой раньше не играли.

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Прогноз

Букмекерские конторы верят в то, что боснийцы будут фаворитами даже на выезде. Но "Торпедо" не только играет дома, но и имеет постоянную практику, тогда как "Сараево" только выходит из каникул. Ставим на победу хозяев в Кутаиси при форе "0" (коэффициент - 2,15).

Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 2.15
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