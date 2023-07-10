"Сараево"

Команда вообще-то начинала как тезка своего нынешнего соперника - была при создании названа как "Торпедо", более того, и год запуска совпал - 1946-й. Она считалась символом боснийского футбола во времена Югославии, причем дважды, в 1967-м и 1985-м, был чемпионом того первенства с его невероятной конкуренцией. Ну, а во времена независимости к этому прибавили 5 "золотых" медалей в сочетании с 7-ю кубками. На общем фоне 4-е место в прошлом розыгрыше было довольно скромным результатом, но и он позволил сыграть в еврокубках. Там боснийцы начинали регулярно, но ничего толком не добиваясь, ни разу не выйдя в групповой раунд какого-то турнира. Крайний старт, в 2021-м, закончился 0-1 и 0-0 с молдавским "Милсами".

Статистика личных встреч

Грузины и боснийцы между собой раньше не играли.

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Прогноз

Букмекерские конторы верят в то, что боснийцы будут фаворитами даже на выезде. Но "Торпедо" не только играет дома, но и имеет постоянную практику, тогда как "Сараево" только выходит из каникул. Ставим на победу хозяев в Кутаиси при форе "0" (коэффициент - 2,15).