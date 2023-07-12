Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.92 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

Квалификация нового сезона Лиги конференций в самом разгаре. 13 июля финская «Хонка» отправится в гости к «Тоболу» в Казахстан. Противостояние состоится на стадионе «Центральный» и начнется в 16:00 по европейскому времени.

“Тобол”

В прошлом сезоне команда выступила довольно успешно, заняв третье место в итоговой таблице, что позволило им попробовать свои силы в Лиге конференций.

Уже в новом сезоне команда демонстрирует куда менее уверенную игру и занимает шестое место в местном чемпионате, но в последнее время они выравняли свою угру, добыв две победы подряд.

В последнем матче “Тобол” обыграл “Атырау” со счетом 1:0.

«Хонка»

Для команды прошлый сезон выдался фантастическим, так как она завоевала бронзовые медали чемпионата и смогла пробиться в еврокубки. В этом сезоне команда также показывает достаточно уверенную игру и уже смогла пробиться в полуфинал кубка, в то время как в турнирной таблице чемпионата занимает пятое место.

В последнее время «Хонка» чередует победы и поражения, а в последнем туре национального первенства уступила «СИКу» со счетом 2:1.

История противостояний и статистика

Команды никогда ранее не встречались в официальных поединках. Перед очным противостоянием «Тобол» имеет хорошую серию из трех побед подряд, в то время как «Хонка» проиграла всего один раз в своих пяти последних матчах.

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Прогноз на матч

Команда из Казахстана является небольшим, но фаворитом противостояния, так как у нее более крепкий и опытный состав, а также преимущество домашнего поля. Мне кажется, что в этом матче будет минимальная победа хозяев, а значит можно поставить на исход “тотал матча меньше 2,5”.

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