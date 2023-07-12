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Прогноз на матч Тобол - Хонка 13 июля 2023 года

Прогноз на матч Тобол - Хонка 13 июля 2023 года
Тобол Тобол
Лига конференций 13 июл 2023, 11:00 Тобол - Хонка
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Международные, Kostanay, Kostanay Central Stadium
Хонка Хонка
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.92
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1хБет 4.50
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Квалификация нового сезона Лиги конференций в самом разгаре. 13 июля финская «Хонка» отправится в гости к «Тоболу» в Казахстан. Противостояние состоится на стадионе «Центральный» и начнется в 16:00 по европейскому времени.

“Тобол”

В прошлом сезоне команда выступила довольно успешно, заняв третье место в итоговой таблице, что позволило им попробовать свои силы в Лиге конференций.

Уже в новом сезоне команда демонстрирует куда менее уверенную игру и занимает шестое место в местном чемпионате, но в последнее время они выравняли свою угру, добыв две победы подряд.

В последнем матче “Тобол” обыграл “Атырау” со счетом 1:0.

«Хонка»

Для команды прошлый сезон выдался фантастическим, так как она завоевала бронзовые медали чемпионата и смогла пробиться в еврокубки. В этом сезоне команда также показывает достаточно уверенную игру и уже смогла пробиться в полуфинал кубка, в то время как в турнирной таблице чемпионата занимает пятое место.

В последнее время «Хонка» чередует победы и поражения, а в последнем туре национального первенства уступила «СИКу» со счетом 2:1.

История противостояний и статистика

Команды никогда ранее не встречались в официальных поединках. Перед очным противостоянием «Тобол» имеет хорошую серию из трех побед подряд, в то время как «Хонка» проиграла всего один раз в своих пяти последних матчах.

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Прогноз на матч

Команда из Казахстана является небольшим, но фаворитом противостояния, так как у нее более крепкий и опытный состав, а также преимущество домашнего поля. Мне кажется, что в этом матче будет минимальная победа хозяев, а значит можно поставить на исход “тотал матча меньше 2,5”.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.92
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1хБет 4.50
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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