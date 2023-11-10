Прогноз на матч Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс 12 ноября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 6 Коэф.: 1.76 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В ночь с субботы, 11 ноября, на воскресенье, 12 ноября, в Национальной хоккейной лиге состоится матч между Тампа-Бэй и Каролиной. Игра начнется в 1:00 по центрально европейскому времени.

Тампа-Бэй Лайтнинг

Тампа-Бэй довольно смешанно начала новый сезон. В 14 матчах они одержали шесть побед и потерпели восемь поражений. Несмотря на такой показатель, Лайтнинг все равно идут на пятой строчке Восточной конференции и имеют 16 очков. Все потому, что в четырех матчах из восьми, где команда проигрывала, они доходили до овертайма.

Кроме этого, у Тампы-Бэй есть проблемы с травмированными игроками. В лазарете находится основной голкипер команды - Андрей Василевский. Также, травмированы нападающие Логан Браун и Конор Шири. Лучшим снайпером команды является Никита Кучеров, который уже успел набрать 23 очка (11 голов и 12 ассистов).

Каролина Харикейнс

"Ураганы" начали этот сезон немного лучше, чем Флорида. Сейчас Каролина занимает третью строчку в Восточной конференции и имеет в активе восемь побед при пяти поражениях. Таким образом, коллектив Рода Бриндамора имеет 16 баллов.

В последних матчах Каролина также не так много забивает. В последних семи матчах лишь однажды Харрикейнс забивали более трех голов. Только два игрока пока травмированы у "ураганов" - голкипер Андерсон и защитник Пеши. Мартин Нечас является самым результативным хоккеистом у Каролины. Хоккеист пять раз забросил и шесть раз ассистировал.

Прогноз

Обе команды в последних матчах забрасывали минимум три шайбы. Тампа-Бэй много забивает, но и пропускает тоже не мало. Поэтому можно ожидать, что такая тенденция продолжится. Моя ставка - тотал больше шести голов.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram