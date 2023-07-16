"Слован" (Братислава)

Клуб был на виду всю свою историю, как в единой Чехословакии (впрочем, 1-й титул был взят еще в 1926-м году), так и после разделения. Более того, получалось даже в 1969-м выиграть Кубок Кубков! Сейчас "небесно-голубые" удерживают лидерство в Фортуна-Лиге. Они весной взяли уже 5-е чемпионство кряду. Вот на международной арене результаты не особенно стабильны. В Лиге чемпионов не получается пробиваться в основной раунд. Но при этом трижды в 4-х последних циклах пробивались в группу сначала Лиги Европы, а потом - и Лиги конференций. В 2022/2023 "соколы" даже смогли возглавить квартет, но в 1/8, снова пересекшись с "Базелем", обыгранном осенью, "Слован" уступил швейцарцам, пусть и по пенальти. Конечно, ждали старта нового цикла с уверенной победы. Но вместо этого сыграли только вничью 1-1 в Братиславе с представителем Люксембурга. Причем сам виноват: пропустил с пенальти, а потом еще и Куцка получил "красную" еще в 1-м тайме.

Статистика личных встреч

До этого "Свифт Эсперанж" редко появлялся в еврокубках. Не удивительно, что он впервые столкнулся со "Слованом".

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что словаки не повторят ошибок прошлой недели. Ставим на то, что гости выиграют при форе "-1" (коэффициент - 1,94).