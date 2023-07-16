Прогноз на матч Свифт Эсперанж - Слован Братислава 19 июля 2023 года
19 июля на "Стад де Люксембург" (Люксембург) пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Свифт Эсперанж" сыграет против "Слована" (Братислава). Поединок начнется в 20:00 по европейскому времени.
"Свифт Эсперанж"
Команда не впечатляет даже на уровне родного Великого герцогства. Созданный в 1916-м году за все время взял только 1 кубок, и тот еще в 1990-м. Более того, львиную часть прошлого десятилетия пришлось провести во 2-м дивизионе, и только в 2020-м получилось вернуться. Зато это уже был боеспособный коллектив, который сначала занял 3-е место, а в прошлом сезоне - и дебютное чемпионство. Заодно прошлым летом получилось наконец-то вернуться в еврокубки. Проиграли первому же сопернику, "Домжале", но достойно: 1-1 дома, 0-1 в Словении. Ну, а на прошлой неделе состоялась настоящая сенсация. Безусловный аутсайдер смог взять ничью в столице Словакии, впрочем, все равно дома нужно как минимум не проиграть.
"Слован" (Братислава)
Клуб был на виду всю свою историю, как в единой Чехословакии (впрочем, 1-й титул был взят еще в 1926-м году), так и после разделения. Более того, получалось даже в 1969-м выиграть Кубок Кубков! Сейчас "небесно-голубые" удерживают лидерство в Фортуна-Лиге. Они весной взяли уже 5-е чемпионство кряду. Вот на международной арене результаты не особенно стабильны. В Лиге чемпионов не получается пробиваться в основной раунд. Но при этом трижды в 4-х последних циклах пробивались в группу сначала Лиги Европы, а потом - и Лиги конференций. В 2022/2023 "соколы" даже смогли возглавить квартет, но в 1/8, снова пересекшись с "Базелем", обыгранном осенью, "Слован" уступил швейцарцам, пусть и по пенальти. Конечно, ждали старта нового цикла с уверенной победы. Но вместо этого сыграли только вничью 1-1 в Братиславе с представителем Люксембурга. Причем сам виноват: пропустил с пенальти, а потом еще и Куцка получил "красную" еще в 1-м тайме.
Статистика личных встреч
До этого "Свифт Эсперанж" редко появлялся в еврокубках. Не удивительно, что он впервые столкнулся со "Слованом".
Прогноз
Букмекерские конторы верят, что словаки не повторят ошибок прошлой недели. Ставим на то, что гости выиграют при форе "-1" (коэффициент - 1,94).
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