АНГ АНГ
Главная Прогнозы Прогноз на матч Суонси - Бирмингем 5 августа 2023 года

Прогноз на матч Суонси - Бирмингем 5 августа 2023 года

Прогноз на матч Суонси - Бирмингем 5 августа 2023 года
Суонси Суонси
Чемпионшип Англия 05 авг 2023, 10:00 Суонси - Бирмингем
-
- : -
Англия, Swansea, Swansea.com Stadium
Бирмингем Бирмингем
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.88
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 4.50
Сделать ставку

5 августа на "Либерти Стэдиум" (Суонси) пройдет матч 1-го тура Чемпионшипа Англии, в котором "Суонси" встретится с "Бирмингемом". Старт поединка запланирован на 16:00 по европейскому времени.

"Суонси"

Клуб, пожалуй, наиболее успешный из всех в своей стране (если так можно называть Уэльс, давнюю часть Великобритании), правда, в структуре футбола соседней Англии. На пике "лебеди" играли в Премьер-Лиге и даже, 10 лет назад, выигрывали трофей, пусть и в виде Кубка Лиги. Впрочем, это уже прошлое, пусть и недавнее. Сейчас команда - только середняк Чемпионшипа, замкнувший топ-10 прошлого сезона. Возможно, исправит это новый менеджер, Майкл Дафф. Он чуть не вернул Барснли во 2-й дивизион Англии, уступив в финальном раунде плей-офф. Теперь попробует выжать максимум с более статусным проектом.

"Бирмингем"

Команда свой последний пик пережила чуть раньше валлийцев. Крайним трофеем стал Кубок Лиги, выигранный в 2011-м году - но тогда же "синие" покинули АПЛ, и больше так на тот уровень и не возвращались. Несколько раз была угроза откатиться даже еще ниже, но в итоге постоянно получалось набрать достаточно очков, чтобы остаться в Чемпионшипе. Вот и в прошлом цикле их собрали 50+, в итоге финишировав на 17-й позиции. Так что не удивительно, что Джон Юстас, для которого прошлый сезон был дебютным в качестве главного тренера, смог сохранить свой пост - с задачами он справился, а каких-то сюрпризов, похоже, от коллектива в целом давно не ждут. С другой стороны, на трансферном рынке менеджмент был активен, в первую очередь в плане подписания игроков (Лэрд, Мийоси, Сирики Дембеле, Робертс) - есть ли основания ждать всплеска амбиций?

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне было не скучно, и Бирмингем смог проявить себя лучше. В Уэльсе матч закончился 2-2, дома у "лебедей" выиграли 4-3.

Прогноз

Букмекеры считают валлийцев, играющих дома, заметным фаворитом данной пары. Но, с учетом последних очных матчей, остановимся на "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,88).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.88
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 4.50
Сделать ставку
Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Панатинаикос - Днепр-1 1 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 13:30 Прогноз на матч Панатинаикос - Днепр-1 1 августа 2023 года Панатинаикос Коэф.: 2.01 Днепр-1 Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Олимпия Любляна - Лудогорец 1 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 14:00 Прогноз на матч Олимпия Любляна - Лудогорец 1 августа 2023 года ОИ Любляна Коэф.: 2.04 Лудогорец Разград Сделать ставку Лайнбет
Прогноз на матч БАТЭ - Арис Лимассол1 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 14:00 Прогноз на матч БАТЭ - Арис Лимассол 1 августа 2023 года БАТЭ Коэф.: 1.98 Арис Л. Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Слован Братислава - Зриньски 1 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 14:30 Прогноз на матч Слован Братислава - Зриньски 1 августа 2023 года Слован Бр Коэф.: 1.6 Зриньски Рекомендуем БетВиннер
Прогноз на матч Астана - Динамо Загреб 2 августа 2023 года Лига Чемпионов 02 авг 2023, 10:00 Прогноз на матч Астана - Динамо Загреб 2 августа 2023 года Астана Коэф.: 1.99 Динамо Загреб Сделать ставку 1хБет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:00 "Бавария" вскоре объявит о переходе топ-футболиста Новости футбола Сегодня, 07:00 В "Ливерпуле" ответили на слухи о подписании Мбаппе Новости футбола Сегодня, 05:00 "Челси" и "Ювентус" готовят громкий обмен форвардами Новости футбола Сегодня, 04:00 Лучший бомбардир чемпионата Украины может переехать в Испанию Новости футбола Сегодня, 03:00 Осимхену предложили космический контракт в Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 16:47 "Челси" вступил в борьбу за Килиана Мбаппе Новости футбола Вчера, 16:42 Один из лидеров "Ливерпуля" перешел в "Аль-Иттихад" Новости футбола Вчера, 13:35 "Ювентус" хочет усилить состав лучшим игроком Евро-2020 Новости футбола Вчера, 13:29 ПСЖ возобновил работу по трансферу нападающего сборной Франции из Бундеслиги Новости футбола Вчера, 13:24 Руководство ПСЖ приняло жесткое решение по Килиану Мбаппе
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Панатинаикос - Днепр-1 1 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Олимпия Любляна - Лудогорец 1 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч БАТЭ - Арис Лимассол 1 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Слован Братислава - Зриньски 1 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Астана - Динамо Загреб 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Карабах - Ракув 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Генк - Серветт 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Лиги чемпионов Молде - ХИК 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Маккаби - Шериф 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Хеккен - КИ Клаксвик 2 августа 2023 года