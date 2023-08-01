"Бирмингем"

Команда свой последний пик пережила чуть раньше валлийцев. Крайним трофеем стал Кубок Лиги, выигранный в 2011-м году - но тогда же "синие" покинули АПЛ, и больше так на тот уровень и не возвращались. Несколько раз была угроза откатиться даже еще ниже, но в итоге постоянно получалось набрать достаточно очков, чтобы остаться в Чемпионшипе. Вот и в прошлом цикле их собрали 50+, в итоге финишировав на 17-й позиции. Так что не удивительно, что Джон Юстас, для которого прошлый сезон был дебютным в качестве главного тренера, смог сохранить свой пост - с задачами он справился, а каких-то сюрпризов, похоже, от коллектива в целом давно не ждут. С другой стороны, на трансферном рынке менеджмент был активен, в первую очередь в плане подписания игроков (Лэрд, Мийоси, Сирики Дембеле, Робертс) - есть ли основания ждать всплеска амбиций?

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне было не скучно, и Бирмингем смог проявить себя лучше. В Уэльсе матч закончился 2-2, дома у "лебедей" выиграли 4-3.

Прогноз

Букмекеры считают валлийцев, играющих дома, заметным фаворитом данной пары. Но, с учетом последних очных матчей, остановимся на "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,88).