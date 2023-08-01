Прогноз на матч Суонси - Бирмингем 5 августа 2023 года
5 августа на "Либерти Стэдиум" (Суонси) пройдет матч 1-го тура Чемпионшипа Англии, в котором "Суонси" встретится с "Бирмингемом". Старт поединка запланирован на 16:00 по европейскому времени.
"Суонси"
Клуб, пожалуй, наиболее успешный из всех в своей стране (если так можно называть Уэльс, давнюю часть Великобритании), правда, в структуре футбола соседней Англии. На пике "лебеди" играли в Премьер-Лиге и даже, 10 лет назад, выигрывали трофей, пусть и в виде Кубка Лиги. Впрочем, это уже прошлое, пусть и недавнее. Сейчас команда - только середняк Чемпионшипа, замкнувший топ-10 прошлого сезона. Возможно, исправит это новый менеджер, Майкл Дафф. Он чуть не вернул Барснли во 2-й дивизион Англии, уступив в финальном раунде плей-офф. Теперь попробует выжать максимум с более статусным проектом.
"Бирмингем"
Команда свой последний пик пережила чуть раньше валлийцев. Крайним трофеем стал Кубок Лиги, выигранный в 2011-м году - но тогда же "синие" покинули АПЛ, и больше так на тот уровень и не возвращались. Несколько раз была угроза откатиться даже еще ниже, но в итоге постоянно получалось набрать достаточно очков, чтобы остаться в Чемпионшипе. Вот и в прошлом цикле их собрали 50+, в итоге финишировав на 17-й позиции. Так что не удивительно, что Джон Юстас, для которого прошлый сезон был дебютным в качестве главного тренера, смог сохранить свой пост - с задачами он справился, а каких-то сюрпризов, похоже, от коллектива в целом давно не ждут. С другой стороны, на трансферном рынке менеджмент был активен, в первую очередь в плане подписания игроков (Лэрд, Мийоси, Сирики Дембеле, Робертс) - есть ли основания ждать всплеска амбиций?
Статистика личных встреч
В прошлом сезоне было не скучно, и Бирмингем смог проявить себя лучше. В Уэльсе матч закончился 2-2, дома у "лебедей" выиграли 4-3.
Прогноз
Букмекеры считают валлийцев, играющих дома, заметным фаворитом данной пары. Но, с учетом последних очных матчей, остановимся на "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,88).
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