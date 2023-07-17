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Прогноз на матч Струга - Жальгирис 18 июля 2023 года

Прогноз на матч Струга - Жальгирис 18 июля 2023 года
FK Struga FK Struga
Лига Чемпионов 18 июл 2023, 11:00 FK Struga - Жальгирис
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Международные, Biljanini Izvori
Жальгирис Жальгирис
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.74
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Второй ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между северомакедонской командой "Струга" и литовским "Жальгирисом" пройдет во вторник, 18 июля.

Напомним, что в первом матче в Вильнюсе команды голов не забивали, оставив все самое интересное на ответную встречу.

"Струга"

Эта команда без особых проблем в прошлом сезоне стала чемпионом Северной Македонии, опередив ближайшего конкурента на 10 очков.

Интересно, что титул чемпиона Северной Македонии - первый трофей в истории клуба.

В контрольных матчах перед началом нового сезона подопечные Шпетима Дуро не показали себя достаточно хорошо, но сумела при этом не пропустить в Вильнюсе. Несмотря на это, букмекеры все равно считают "Стругу" аутсайдером в этой игре.

"Жальгирис"

У литовцев боевой настрой на матч Лиги чемпионов, так как они не желают проигрывать дебютанту турнира.

Перед первым матчем команда Владимира Чебурина добыла четыре подряд победы в чемпионате, но это не позволило им занять первое место в турнирной таблице.

"Жальгирис" имеет 9-матчевую беспроигрышную серию, включающую шесть побед и три ничейных результата.

Статистика перед матчем

"Струга" не проигрывает уже почти полтора года на своем поле, а "Жальгирис" имеет серию из 4-х победных матчей в гостях.

Прогноз

В первом матче команды показали равную игру и сейчас сложно назвать фаворита противостояния. Рискнем и поставим на то, что в матче будет забито меньше 2.5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.74
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