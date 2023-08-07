Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.77 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.20 Сделать ставку

10 августа на "Градска Плажа" (Струга) пройдет 1-й матч 1/2 финала квалификации Лиги конференций, в котором, в котором "Струга" встретится с "Свифт Эсперанж". Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.

"Струга"

Клуб был основан всего лишь в 2015-м году. Но быстро в условиях Северной Македонии не только пробились в высший дивизион страны, но и уже там добился 3-го места в сезоне 2020/2021. Это позволило "Трим-Лум" дебютировать в еврокубках - неудачно, уступив в Лиге конференций "Лиепае", причем проиграли дома при ничьей на выезде. Этим летом сюжет повторился, уже в Лиге чемпионов, куда пробились, выиграв прошлый розыгрыш национальной Первой Лиги. На этот раз был "Жальгирис", но с тем же итогом: после многообещающей нулевой ничьи в Вильнюсе уступили дома 1-2. Зато потом македоняне смогли удивить, выбив в рамках Лиги конференций "Будучность", более того, опытных черногорцев обыграли как дома (1-0), так и на выезде (4-3).

"Свифт Эсперанж"

Команда при том, что была основана еще в 1916-м году, практически ничего внятного не могла показать на протяжении десятилетий. Единственным исключением стала победа в кубке Люксембурга в 1990-м году. Это позволило "красно-белым" дебютировать на евроарене, но неудачно: дважды по 0-3 от "Легии" в Кубке Кубков. Вернуться на такой уровень, в Лигу конференций, получилось только в 2021-м, и снова на минимальное время - ничья и поражение "Домжале". Так что вылет в Лиге чемпионов, от Слована, не удивил, точнее, в Братиславе получилось выдать ничью, но потом проиграли ему дома 0-2. Ну, хоть с "Нью Сейнтс", в Лиге конференций, наконец-то оформили победу, 3-2 на своей арене после 1-1 в Уэльсе.

Статистика личных встреч

Это первое противостояние команд, что не удивительно: они считанное количество раз стартовали в еврокубках.

Прогноз

Букмекеры отдают преимущество Струге, что играет дома. Ставим на то, что в Северной Македонии выиграют хозяева при "нулевой" форе (коэффициент - 1,77).

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