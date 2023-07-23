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Прогноз на матч Струга - Будучность 26 июля 2023 года

Прогноз на матч Струга - Будучность 26 июля 2023 года
FK Struga FK Struga
Лига конференций 26 июл 2023, 11:00 FK Struga - Будучность Подгорица
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Международные, Biljanini Izvori
Будучность Подгорица Будучность Подгорица
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.67
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26 июля на "Градска Плажа" (Струга) пройдет 1-й матч 1/4 финала квалификации Лиги конференций, в котором "Струга" встретится с "Будучностью". Старт поединка запланирован на 17:00 по европейскому времени.

"Струга"

Клуб был основан в 2015-м году в небольшом городке. Но ухитрялся очень быстро прибавлять, и за какие-то 4 сезона с регионального дивизиона поднялся в Первый, причем с победами в Третьей и Второй Лигах. Конечно же, на высшем уровне "Трим-Лум" было сложнее, но он добился подъема уже в 2021-м году, со 2-й попытки. И тогда же дебютировал в еврокубках, правда, не задержавшись там. Македоняне в Лиге конференций сыграли с "Лиепаей" и вылетели, причем уступив дома при ничьей на выезде. После предыдущего, посредственного сезона "Струга" стала впервые чемпионом страны по итогам розыгрыша 2022/2023. Но при этом на международной арене история повторилась практически в деталях. Снова противник из балтийской страны, и, выстояв на 0-0 в Вильнюсе и открыв счет на 75-й минуте дома, проигрывают в итоге "Жальгирису" 1-2.

"Будучность"

Команда была относительно на виду во времена еще объединенной Югославии. А после того, как Черногория отделилась, стала одним из местных флагманов. Не единственным, но чемпионский титул, взятый весной, стал для "сине-белых" уже 6-м. В итоге они отправились в квалификацию главного еврокубка. Но там все начиналось с предварительного раунда на 4 участника, собранных на этот раз в Исландии. И, уверенно, 3-0, обыграв представителя Андорры, "Атлетик Клуб д'Эскальдес", после этого в решающем поединке коллектив из Подгорицы сошелся с местным чемпионом, "Брейдабликом". Ничего не получилось: пропустили уже на 5-й минуте, потом еще 3 за полчаса, и в итоге дошло до унизительных 0-5.

Статистика личных встреч

Македоняне проводят только 2-й старт в еврокубках. Так что для этого молодого проекта это будет первая игра против черногорцев.

Прогноз

Букмекеры отдают преимущество хозяевам арены. Но это только 1-й раунд, так что остановимся на предложении с "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,67).

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.67
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