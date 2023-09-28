Прогноз на матч Страсбур - Ланс 29 сентября 2023 года
В седьмом туре чемпионата Франции состоится матч, в котором Старсбур на своем поле примет Ланс. Встреча пройдет 29 сентября.
Страсбур
В этом сезоне команда выглядит лучше, чем в прошлом и сейчас уверенно идет в верхней части турнирной таблицы. У Страсбура 10 набранных очков после шести матчей и шестое место в таблице.
Недавно в игре команды наблюдался определенный спад, когда она проиграла "Ницце" (0:2) и сыграла вничью с "Монпелье" (2:2), однако затем все наладилось и Страсбур одержал победу над "Мецом" (1:0) и "Тулузой" (2:0), которые находятся ниже в турнирной таблице.
К слову, летом у Страсбура появился новый владелец и наверняка он готов серьезно потратиться ради того, чтобы команда выиграла борьбу за попадание в еврокубки.
Ланс
Эта команда представляет страну в Лиге чемпионов и даже сумела набрать там непростой балл в выездной встрече с Севильей. В прошлом туре "Ланс" одержал победу над "Тулузой" со счетом 2:1 и эта победа стала для Ланса первой в сезоне, что выглядит очень загадочно.
Так как у Ланса не стоит задача вести борьбу за выживание в элите французского футбола, им нужно исправить ситуацию как можно скорее.
К слову, боссы клуба испытывают терпение в отношении главного тренера Фрэнка Эза и выказывает ему доверие.
Прогноз на матч
Однозначно команда у гостей выглядит серьезней, но пока только по именам. Лансу нужно набирать очки и желательно побеждать таких соперников. При этом есть большие сомнения, что это случится в игре со Страсбуром.
Предлагаю поставить на исход – первая команда не проиграет с коэффициентом 1.65.
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