Прогноз на матч Страсбур - Ланс 29 сентября 2023 года

В седьмом туре чемпионата Франции состоится матч, в котором Старсбур на своем поле примет Ланс. Встреча пройдет 29 сентября.

Страсбур

В этом сезоне команда выглядит лучше, чем в прошлом и сейчас уверенно идет в верхней части турнирной таблицы. У Страсбура 10 набранных очков после шести матчей и шестое место в таблице.

Недавно в игре команды наблюдался определенный спад, когда она проиграла "Ницце" (0:2) и сыграла вничью с "Монпелье" (2:2), однако затем все наладилось и Страсбур одержал победу над "Мецом" (1:0) и "Тулузой" (2:0), которые находятся ниже в турнирной таблице.

К слову, летом у Страсбура появился новый владелец и наверняка он готов серьезно потратиться ради того, чтобы команда выиграла борьбу за попадание в еврокубки.

Ланс

Эта команда представляет страну в Лиге чемпионов и даже сумела набрать там непростой балл в выездной встрече с Севильей. В прошлом туре "Ланс" одержал победу над "Тулузой" со счетом 2:1 и эта победа стала для Ланса первой в сезоне, что выглядит очень загадочно.

Так как у Ланса не стоит задача вести борьбу за выживание в элите французского футбола, им нужно исправить ситуацию как можно скорее.

К слову, боссы клуба испытывают терпение в отношении главного тренера Фрэнка Эза и выказывает ему доверие.

Прогноз на матч

Однозначно команда у гостей выглядит серьезней, но пока только по именам. Лансу нужно набирать очки и желательно побеждать таких соперников. При этом есть большие сомнения, что это случится в игре со Страсбуром.

Предлагаю поставить на исход – первая команда не проиграет с коэффициентом 1.65.