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Прогноз на матч Сток Сити - Ротерхэм 5 августа 2023 года

Прогноз на матч Сток Сити - Ротерхэм 5 августа 2023 года
Сток Сити Сток Сити
Чемпионшип Англия 05 авг 2023, 10:00 Сток Сити - Ротерхэм
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Англия, Stoke, Bet365 Stadium
Ротерхэм Ротерхэм
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Победа Сток Сити
Коэф.: 1.64
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БетВиннер 4.20
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5 августа на "Bet365 Стэдиум" (Сток-он-Трент) пройдет матч 1-го тура Чемпионшипа Англии, в котором "Сток Сити" встретится с "Ротерхэмом". Старт поединка запланирован на 16:00 по европейскому времени.

"Сток Сити"

Клуб не так давно появлялся в Премьер-Лиге. Но за 10-летнее пребывание там смог создать себе статус крепкого середняка, прибавив к этому еще и выход в финал Кубка Англии. Но потом как-то резко "гончары" будто спустились "этажом ниже". Они не сбавляли обороты, а просто спикировали в Чемпионшип. И уже там тоже показывали уже привычную стабильность, держась на комфортном расстоянии от зоны вылета, но при этом совершенно не претендуя на возвращение в АПЛ. Например, прошлый сезон команда заняла только 16-е итоговое место в дивизионе. При том, что Алекс Нил, пришедший в августе 2022-го, сохранил свой пост, похоже, руководство рассматривает такой итог как удовлетворительный как минимум. Да и при том, что есть любопытные новички - Ммаэ, Андре Видигал, Уэсли Мораэс - но все-таки практически все они приходили свободными агентами, на масштабные приобретения средств нет.

"Ротерхэм"

Команда намного скромнее своего противника. Она смогла записать себе в актив только Трофей футбольной лиги, приз для представителей дивизионов не выше Лиги 1, а это 3-й уровень британского футбола. Для "мельников" уже успехом считается то, что получается болтаться в Чемпионшипе. Тем более что с десяток лет назад и вовсе клуб застрял на пару сезонов в Лиге 2. И только потом, резко прибавив, стал неким "лифтом", что никак не может надолго закрепиться на 2-м уровне английского футбола. Прошлый сезон принес 19-е место в Чемпионшипе, набрав ровно полсотни очков за 46 поединков. Не секрет, что это хотят как минимум повторить. Но при этом еще нужно как-то заменить Огбене, лидера полузащиты, что ушел в "Лутон". Да и ряд аренд в мае-июне истекло.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне лучше получилось у "Ротерхэма". Он выиграл на выезде и оформил 2-2 дома.

Прогноз

Букмекеры считают, что "Стоку" пора выигрывать. Согласимся и поставим на "гончаров" (коэффициент - 1,64).

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Прогноз на матч Победа Сток Сити
Коэф.: 1.64
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