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Прогноз на матч Сток Сити - Престон 2 сентября 2023 года

Прогноз на матч Сток Сити - Престон 2 сентября 2023 года
Сток Сити Сток Сити
Чемпионшип Англия 02 сен 2023, 10:00 Сток Сити - Престон
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Англия, Stoke, Bet365 Stadium
Престон Престон
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Престон не проиграет
Коэф.: 1.88
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В матче пятого тура английского Чемпионшипа состоится встреча Сток Сити и Престона. Она пройдет 2 сентября.

Сток Сити

Главная цель команды на новый сезон - закрепиться в первой шестерке турнирной таблицы, чтобы получить право побороться в плей-офф за выход в элиту английского футбола. Пока эта задача выглядит реально, хотя Сток Сити и не попадает в шестерку.

По итогам четырех туров команда набрала шесть баллов и идет на 10-й строчке турнирной таблицы с двумя победами и двумя поражениями.

В четырех встречах “гончары” забили пять мячей и пропустили четыре раза. В целом, такая статистика говорит о том, что команда старается играть в оборонительный футбол, хотя не всегда это и приносит плоды.

Престон

Для многих результаты Престона в новом сезоне кажутся чем-то невероятным. Неожиданно даже для самих себя сейчас футболисты Престона занимают пятое место в турнирной таблицы и серьезно надеются на то, чтобы остаться в первой шестерке.

В четырех турах Престон добыл три победы и лишь раз сыграл вничью. Сейчас в активе команды десять баллов и она лишь на два очка отстает от лидирующего Лестера.

В четырех играх нового сезона Престон забил шесть голов и при этом пропустил в свои ворота лишь три раза, что является внушительным показателем.

Прогноз на матч

Букмекеры считают, что хозяева поля должны выходить победителями из данного противостояния. Я же верю в то, что обыграть Престон в текущей форме будет очень непросто. Предлагаю поставить на то, что гости не проиграют в этой встрече.

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Прогноз на матч Престон не проиграет
Коэф.: 1.88
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