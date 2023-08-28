EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Спарта Прага - Динамо Загреб 31 августа 2023 года

Прогноз на матч Спарта Прага - Динамо Загреб 31 августа 2023 года

Прогноз на матч Спарта Прага - Динамо Загреб 31 августа 2023 года
Спарта Прага Спарта Прага
Лига Европы 31 авг 2023, 13:00 Спарта Прага - Динамо Загреб
-
- : -
Международные, Prague, Generali Arena
Динамо Загреб Динамо Загреб
Обзор Н2Н Плейофф Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.95
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

31 августа на "Генерали Арена" (Прага) пройдет ответный матч квалификации Лиги Европы, в котором "Спарта" (Прага)встретится с "Динамо" (Загреб). Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.

"Спарта" (Прага)

Клуб обладает национальным рекордом по количеству чемпионских титулов. Через 3 года будет юбилей 1-го такого успеха, но и до этого "железные" были лучшими и в родном городе, и в стране в целом, фактически с момента основания. Но в последние годы их оттерли на 2-е роли, так что весной взяли первое "золото" после 2014-го года. Заодно подопечные Бриана Приске отправились в квалификацию Лиги чемпионов. Там они обидно вылетели от первого же противника - не проиграли "Копенгагену" ни на выезде (0-0), ни дома (3-3 после экстра-тайма), но хуже исполнили послематчевые пенальти. После этого мало что получилось в Хорватии - да, открыли там счет, за счет реализованного Крейчи пенальти, но в итоге уступили 1-3.

"Динамо" (Загреб)

Команда имеет не менее долгую и не менее славную историю, чем ее оппонент из Чехии. Только она как раз не теряла доминирования на внутренней арене, и за последние годы только в 2017-м году упустила первенство. Да и в еврокубках "синие" были достаточно успешными. Но не в этот раз - квалификация Лиги чемпионов обернулась скандальным, даже кровавым (первый матч переносили из-за разборки фанатов с жертвами) вылетом от первого же противника, греческого АЕКа. Зато всю злость выместили на прошлой неделе на чехах, что подвернулись под горячую руку, еще и ухитрились открыть счет. Уже на 61-й минуте было оформлено итоговые 3-1 в пользу подопечных Сергея Якировича, который, к слову, в том матче дебютировал в статусе наставника столичного клуба - его переманили из "Риеки".

Статистика личных встреч

До нынешнего противостояния клубы играли только в 2008-м году, еще в Кубке УЕФА. Тогда они обменялись ничьими - 0-0 в Загребе, 3-3 в Праге.

Прогноз

Букмекеры ждут если не реванша, то победы чехов. Но точно можно заявлять: встреча будет зрелищной, ставим на "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,95).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.95
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Пиза - Парма 29 августа 2023 года Серия B Италия 29 авг 2023, 14:30 Прогноз на матч Пиза - Парма 29 августа 2023 года Пиза Коэф.: 1.64 Парма Рекомендуем БетВиннер
Прогноз на матч Янг Бойз - Маккаби Хайфа 29 августа 2023 года Лига Чемпионов 29 авг 2023, 15:00 Прогноз на матч Янг Бойз - Маккаби Хайфа 29 августа 2023 года Янг Бойз Коэф.: 1.8 Маккаби Хайфа Сделать ставку Лайнбет
Прогноз на матч Панатинаикос - Брага 29 августа 2023 года Лига Чемпионов 29 авг 2023, 15:00 Прогноз на матч Панатинаикос - Брага 29 августа 2023 года Панатинаикос Коэф.: 2.1 Брага Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Галатасарай - Мольде 29 августа 2023 года Лига Чемпионов 29 авг 2023, 15:00 Прогноз на матч Галатасарай - Мольде 29 августа 2023 года Галатасарай Коэф.: 1.6 Мольде Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Сампдория - Венеция 30 августа 2023 года Серия B Италия 30 авг 2023, 14:30 Прогноз на матч Сампдория - Венеция 30 августа 2023 года Сампдория Коэф.: 1.82 Венеция Сделать ставку БетВиннер
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:43 Интер одержал уверенную победу в гостевом матче Серии А Новости футбола Сегодня, 16:37 Итальянская Серия А 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты второго тура Новости футбола Сегодня, 16:15 Клуб Бензема одержал разгромную победу в матче чемпионата Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 16:09 Клуб Неймара одержал уверенную победу в матче чемпионата Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 14:50 Клуб из Саудовской Аравии готов заплатить 150 млн евро за Мохамеда Салаха Новости футбола Сегодня, 14:20 Опытнейший защитник Ливерпуля может перейти в Ренн Новости футбола Сегодня, 14:12 Ювентус подал иск в суд и требует от Интера 440 миллионов евро Новости футбола Сегодня, 13:24 ПСЖ предложил 80 млн евро за нападающего сборной Франции Новости футбола Сегодня, 12:52 Защитник Манчестер Сити переходит в Барселону Новости футбола Сегодня, 12:24 Названы сроки восстановления травмированного Винисиуса Жуниора
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 29 авг 2023 Прогноз на матч Пиза - Парма 29 августа 2023 года Футбол 29 авг 2023 Прогноз на матч Янг Бойз - Маккаби Хайфа 29 августа 2023 года Футбол 29 авг 2023 Прогноз на матч Панатинаикос - Брага 29 августа 2023 года Футбол 29 авг 2023 Прогноз на матч Галатасарай - Мольде 29 августа 2023 года Футбол 30 авг 2023 Прогноз на матч Сампдория - Венеция 30 августа 2023 года Футбол 30 авг 2023 Прогноз на матч АЕК - Антверпен 30 августа 2023 года Футбол 30 авг 2023 Прогноз на матч ПСВ - Рейнджерс Глазго 30 августа 2023 года Футбол 30 авг 2023 Прогноз на матч Копенгаген - Ракув 30 августа 2023 года Футбол 31 авг 2023 Прогноз на матч Карабах - Олимпия Любляна 31 августа 2023 года Футбол 31 авг 2023 Прогноз на матч Спарта Прага - Динамо Загреб 31 августа 2023 года