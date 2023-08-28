Прогноз на матч Спарта Прага - Динамо Загреб 31 августа 2023 года
31 августа на "Генерали Арена" (Прага) пройдет ответный матч квалификации Лиги Европы, в котором "Спарта" (Прага)встретится с "Динамо" (Загреб). Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.
"Спарта" (Прага)
Клуб обладает национальным рекордом по количеству чемпионских титулов. Через 3 года будет юбилей 1-го такого успеха, но и до этого "железные" были лучшими и в родном городе, и в стране в целом, фактически с момента основания. Но в последние годы их оттерли на 2-е роли, так что весной взяли первое "золото" после 2014-го года. Заодно подопечные Бриана Приске отправились в квалификацию Лиги чемпионов. Там они обидно вылетели от первого же противника - не проиграли "Копенгагену" ни на выезде (0-0), ни дома (3-3 после экстра-тайма), но хуже исполнили послематчевые пенальти. После этого мало что получилось в Хорватии - да, открыли там счет, за счет реализованного Крейчи пенальти, но в итоге уступили 1-3.
"Динамо" (Загреб)
Команда имеет не менее долгую и не менее славную историю, чем ее оппонент из Чехии. Только она как раз не теряла доминирования на внутренней арене, и за последние годы только в 2017-м году упустила первенство. Да и в еврокубках "синие" были достаточно успешными. Но не в этот раз - квалификация Лиги чемпионов обернулась скандальным, даже кровавым (первый матч переносили из-за разборки фанатов с жертвами) вылетом от первого же противника, греческого АЕКа. Зато всю злость выместили на прошлой неделе на чехах, что подвернулись под горячую руку, еще и ухитрились открыть счет. Уже на 61-й минуте было оформлено итоговые 3-1 в пользу подопечных Сергея Якировича, который, к слову, в том матче дебютировал в статусе наставника столичного клуба - его переманили из "Риеки".
Статистика личных встреч
До нынешнего противостояния клубы играли только в 2008-м году, еще в Кубке УЕФА. Тогда они обменялись ничьими - 0-0 в Загребе, 3-3 в Праге.
Прогноз
Букмекеры ждут если не реванша, то победы чехов. Но точно можно заявлять: встреча будет зрелищной, ставим на "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,95).
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram