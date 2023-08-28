"Динамо" (Загреб)

Команда имеет не менее долгую и не менее славную историю, чем ее оппонент из Чехии. Только она как раз не теряла доминирования на внутренней арене, и за последние годы только в 2017-м году упустила первенство. Да и в еврокубках "синие" были достаточно успешными. Но не в этот раз - квалификация Лиги чемпионов обернулась скандальным, даже кровавым (первый матч переносили из-за разборки фанатов с жертвами) вылетом от первого же противника, греческого АЕКа. Зато всю злость выместили на прошлой неделе на чехах, что подвернулись под горячую руку, еще и ухитрились открыть счет. Уже на 61-й минуте было оформлено итоговые 3-1 в пользу подопечных Сергея Якировича, который, к слову, в том матче дебютировал в статусе наставника столичного клуба - его переманили из "Риеки".

Статистика личных встреч

До нынешнего противостояния клубы играли только в 2008-м году, еще в Кубке УЕФА. Тогда они обменялись ничьими - 0-0 в Загребе, 3-3 в Праге.

Прогноз

Букмекеры ждут если не реванша, то победы чехов. Но точно можно заявлять: встреча будет зрелищной, ставим на "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,95).