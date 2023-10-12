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Прогноз на матч Словения — Финляндия 14 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Словения - Финляндия прогноз
Словения Словения
Чемпионат Европы 14 окт 2023, 12:00 Словения - Финляндия
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Международные, Ljubljana, Stozice Stadium, Ljubljana
Финляндия Финляндия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.56
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14 октября в отборочном турнире чемпионата Европы состоится матч между сборными Словении и Финляндии. Предстоящая игра станет важнейшим событием для обеих команд в борьбе за выход в финальный турнир.

Словения

Сборная Словении сейчас является лидером группы вместе с Данией, набрав по 13 очков. Однако у датчан лучшая разница мячей и они идут в таблице выше.

Словения потерпела единственное поражение в турнире от Финляндии в их первой встрече, поэтому они будут мотивированы на реванш перед родными трибунами.

Финляндия

Сборная Финляндии, в свою очередь, потерпела два поражения от Дании, которая считалась фаворитом группы перед началом турнира.

Несмотря на это, все заметили, что финны заметно прогрессируют и добиваются успехов. Они впервые в истории попала в финальный турнир Евро-2020 и заняли 3-е место в группе отборочного турнира на последний мундиаль.

Интересные факты и прогноз на матч

В 4-х предыдущих встречах сборных счет побед составляет 2:1 в пользу Финляндии. В рейтинге ФИФА Словения занимает 59-е место, Финляндия - 54-е.

Букмекеры выделяют Словению явными фаворитами, хотя Финляндия имеет весьма приличную оборону и пропустила меньше всех в группе. Взломать такую оборону будет непросто для Словении. Мне кажется будет правильным тотал менее 2.5 мячей с коэффициентом 1.56.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.56
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