Прогноз на матч Словения — Финляндия 14 октября 2023 года
14 октября в отборочном турнире чемпионата Европы состоится матч между сборными Словении и Финляндии. Предстоящая игра станет важнейшим событием для обеих команд в борьбе за выход в финальный турнир.
Словения
Сборная Словении сейчас является лидером группы вместе с Данией, набрав по 13 очков. Однако у датчан лучшая разница мячей и они идут в таблице выше.
Словения потерпела единственное поражение в турнире от Финляндии в их первой встрече, поэтому они будут мотивированы на реванш перед родными трибунами.
Финляндия
Сборная Финляндии, в свою очередь, потерпела два поражения от Дании, которая считалась фаворитом группы перед началом турнира.
Несмотря на это, все заметили, что финны заметно прогрессируют и добиваются успехов. Они впервые в истории попала в финальный турнир Евро-2020 и заняли 3-е место в группе отборочного турнира на последний мундиаль.
Интересные факты и прогноз на матч
В 4-х предыдущих встречах сборных счет побед составляет 2:1 в пользу Финляндии. В рейтинге ФИФА Словения занимает 59-е место, Финляндия - 54-е.
Букмекеры выделяют Словению явными фаворитами, хотя Финляндия имеет весьма приличную оборону и пропустила меньше всех в группе. Взломать такую оборону будет непросто для Словении. Мне кажется будет правильным тотал менее 2.5 мячей с коэффициентом 1.56.
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