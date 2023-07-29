АНГ АНГ
Главная Прогнозы Прогноз на матч Слован Братислава - Зриньски 1 августа 2023 года

Прогноз на матч Слован Братислава - Зриньски 1 августа 2023 года

Прогноз на матч Слован Братислава - Зриньски 1 августа 2023 года
Слован Бр Слован Бр
Лига Чемпионов 01 авг 2023, 14:30 Слован Бр - Зриньски
-
- : -
Международные, Bratislava, Tehelne Pole
Зриньски Зриньски
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.6
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.20
Сделать ставку

1 августа на "Тегельне поле" (Братислава) пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Слован" (Братислава) встретится со "Зриньски". Старт поединка запланирован на 20:30 по европейскому времени.

"Слован" (Братислава)

Клуб знал разные времена за свою долгую историю. Были и успехи, среди которых, конечно, особняком стоит выигрыш Кубка Кубков, и периоды прозябания. Сейчас в целом "небесно-голубые" на пике. Они вот уже в 5-й раз кряду стали чемпионами своей страны. А в прошлом сезоне ухитрились даже выйти в плей-офф Лиги конференций, выиграв свою группу. Перед этим, правда, вылетали из квалификации Лиги чемпионов. Сейчас были проблемы с первым же противником,"Свифт Эсперанж". После нулевой ничьей на своем поле не получалось забивать с игры и в Люксембурге. Благо, что помог сам соперник, дважды "зарабатывающий" пенальти в свои ворота. Оба раза приговор реализовывал Вайсс, кстати, сын нынешнего главного тренера. В Боснии героем стал Шарани - именно на его счету единственный мяч.

"Зриньски"

Команда в 90-е годы не имел стабильного места в высшем дивизионе Боснии. Но, впервые выиграв "золото" в 2005-м, к нынешнему моменту "дворяне" успели достичь рекорда по количеству титулов. Этой весной они финишировали на 1-м месте вот уже в 8-й раз. Причем еще и кубок выиграли, оформив таким образом "золотой дубль". Но в еврокубках у них не получалось ни разу пройти в основной раунд хотя бы какого-то турнира. Сейчас с громадным трудом прошли "Урарту". Причем в Армении боснийцы выиграли, после чего открыли счет и дома - но в концовке получили от Озбилиза и компании дважды. А в экстра-тайме снова забили и позволили сровнять. Только в серии пенальти получилось все-таки пройти соперника. Дома сословаками и вовсе проиграли, 0-1.

Статистика личных встреч

Клубы пересекались в квалификации уже дважды, и сюжет был одинаков: при обмене победами на своем поле дальше шли словаки. Но в2009-м в Лиге чемпионов они громили "Зриньски", а год назад в Лиге конференций было по 1-0 и серия пенальти.

Прогноз

Букмекеры считают, что "Слован" и дома выиграет. Но ему главное не пропустить, так что ставим на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,6).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.6
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.20
Сделать ставку
Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Антверпен - Серкль Брюгге 30 июля 2023 года Про-лига Бельгия 30 июл 2023, 07:30 Прогноз на матч Антверпен - Серкль Брюгге 30 июля 2023 года Антверпен Коэф.: 1.81 Серкль Брюгге Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Гент - Кортрейк 30 июля 2023 года Про-лига Бельгия 30 июл 2023, 10:00 Прогноз на матч Гент - Кортрейк 30 июля 2023 года Гент Коэф.: 1.82 Кортрийк Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Брюгге - Мехелен 30 июля 2023 года Про-лига Бельгия 30 июл 2023, 12:30 Прогноз на матч Брюгге - Мехелен 30 июля 2023 года Брюгге Коэф.: 1.83 Мехелен Сделать ставку Лайнбет
Прогноз на матч Брюгге - Мехелен 30 июля 2023 года Про-лига Бельгия 30 июл 2023, 13:15 Прогноз на матч Сент-Труйден - Стандард Льеж 30 июля 2023 года Сент-Труйден Коэф.: 1.909 Стандард Льеж Рекомендуем БетВиннер
Прогноз на матч Орхус - Норшелланн 31 июля 2023 года Суперлига Дания 31 июл 2023, 13:00 Прогноз на матч Орхус - Норшелланн 31 июля 2023 года Орхус Коэф.: 1.94 Норшеланн Сделать ставку Лайнбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:00 Хамес Родригес перешел в новый клуб Новости футбола Сегодня, 16:50 "Реал" надолго теряет талантливого новичка Новости футбола Сегодня, 16:43 “Металлист 1925” Харьков – “Шахтер” Донецк - 1:2 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 16:40 "Манчестер Юнайтед" заплатит 85 млн евро за 20-летнего форварда из Серии А Новости футбола Сегодня, 16:33 "Бавария" одержала сложную победу над японским клубом Новости футбола Сегодня, 16:26 "Порту" купил талантливого воспитанника академии "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 15:50 "Шахтер" одержал непростую победу в 1-м туре чемпионата Украины Новости футбола Сегодня, 09:55 "Аталанта" объявила о совершении рекордного трансфера Новости футбола Сегодня, 09:42 "Шахтер" назвал новую цену на вратаря Трубина, которого хочет купить "Интер" Новости футбола Сегодня, 09:42 "Лацио" может купить звездного бразильца из "Манчестер Юнайтед"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 30 июл 2023 Прогноз на матч Антверпен - Серкль Брюгге 30 июля 2023 года Футбол 30 июл 2023 Прогноз на матч Гент - Кортрейк 30 июля 2023 года Футбол 30 июл 2023 Прогноз на матч Брюгге - Мехелен 30 июля 2023 года Футбол 30 июл 2023 Прогноз на матч Сент-Труйден - Стандард Льеж 30 июля 2023 года Футбол 31 июл 2023 Прогноз на матч Орхус - Норшелланн 31 июля 2023 года Футбол 31 июл 2023 Прогноз на матч Мальме - Вернаму 31 июля 2023 года Футбол 31 июл 2023 Прогноз на матч Сириус - АИК 31 июля 2023 года Футбол 01 авг 2023 Прогноз на матч Панатинаикос - Днепр-1 1 августа 2023 года Футбол 01 авг 2023 Прогноз на матч Олимпия Любляна - Лудогорец 1 августа 2023 года Футбол 01 авг 2023 Прогноз на матч БАТЭ - Арис Лимассол 1 августа 2023 года