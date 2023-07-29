Прогноз на матч Слован Братислава - Зриньски 1 августа 2023 года
1 августа на "Тегельне поле" (Братислава) пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Слован" (Братислава) встретится со "Зриньски". Старт поединка запланирован на 20:30 по европейскому времени.
"Слован" (Братислава)
Клуб знал разные времена за свою долгую историю. Были и успехи, среди которых, конечно, особняком стоит выигрыш Кубка Кубков, и периоды прозябания. Сейчас в целом "небесно-голубые" на пике. Они вот уже в 5-й раз кряду стали чемпионами своей страны. А в прошлом сезоне ухитрились даже выйти в плей-офф Лиги конференций, выиграв свою группу. Перед этим, правда, вылетали из квалификации Лиги чемпионов. Сейчас были проблемы с первым же противником,"Свифт Эсперанж". После нулевой ничьей на своем поле не получалось забивать с игры и в Люксембурге. Благо, что помог сам соперник, дважды "зарабатывающий" пенальти в свои ворота. Оба раза приговор реализовывал Вайсс, кстати, сын нынешнего главного тренера. В Боснии героем стал Шарани - именно на его счету единственный мяч.
"Зриньски"
Команда в 90-е годы не имел стабильного места в высшем дивизионе Боснии. Но, впервые выиграв "золото" в 2005-м, к нынешнему моменту "дворяне" успели достичь рекорда по количеству титулов. Этой весной они финишировали на 1-м месте вот уже в 8-й раз. Причем еще и кубок выиграли, оформив таким образом "золотой дубль". Но в еврокубках у них не получалось ни разу пройти в основной раунд хотя бы какого-то турнира. Сейчас с громадным трудом прошли "Урарту". Причем в Армении боснийцы выиграли, после чего открыли счет и дома - но в концовке получили от Озбилиза и компании дважды. А в экстра-тайме снова забили и позволили сровнять. Только в серии пенальти получилось все-таки пройти соперника. Дома сословаками и вовсе проиграли, 0-1.
Статистика личных встреч
Клубы пересекались в квалификации уже дважды, и сюжет был одинаков: при обмене победами на своем поле дальше шли словаки. Но в2009-м в Лиге чемпионов они громили "Зриньски", а год назад в Лиге конференций было по 1-0 и серия пенальти.
Прогноз
Букмекеры считают, что "Слован" и дома выиграет. Но ему главное не пропустить, так что ставим на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,6).
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram