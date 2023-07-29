"Зриньски"

Команда в 90-е годы не имел стабильного места в высшем дивизионе Боснии. Но, впервые выиграв "золото" в 2005-м, к нынешнему моменту "дворяне" успели достичь рекорда по количеству титулов. Этой весной они финишировали на 1-м месте вот уже в 8-й раз. Причем еще и кубок выиграли, оформив таким образом "золотой дубль". Но в еврокубках у них не получалось ни разу пройти в основной раунд хотя бы какого-то турнира. Сейчас с громадным трудом прошли "Урарту". Причем в Армении боснийцы выиграли, после чего открыли счет и дома - но в концовке получили от Озбилиза и компании дважды. А в экстра-тайме снова забили и позволили сровнять. Только в серии пенальти получилось все-таки пройти соперника. Дома сословаками и вовсе проиграли, 0-1.

Статистика личных встреч

Клубы пересекались в квалификации уже дважды, и сюжет был одинаков: при обмене победами на своем поле дальше шли словаки. Но в2009-м в Лиге чемпионов они громили "Зриньски", а год назад в Лиге конференций было по 1-0 и серия пенальти.

Прогноз

Букмекеры считают, что "Слован" и дома выиграет. Но ему главное не пропустить, так что ставим на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,6).