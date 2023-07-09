Прогноз на матч П1(-1.5) Коэф.: 1.79 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.20 Сделать ставку

12 июля на "Тегельне поле" (Братислава) пройдет 1-й матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Слован" (Братислава) сыграет против "Свифт Эсперанж". Поединок начнется в 20:30 по европейскому времени.

"Слован" (Братислава)

Клуб был достаточно успешен еще во времена Чехословакии (особняком стоит триумф в Кубке Кубков 1969-го года). И сейчас это тоже коллектив №1 в футболе страны последних лет. Без спада не обходилось, но в 2019-м году получилось вернуть себе "золото", и с тех пор, вплоть до нынешней весны, получалось удерживать первенство в словацкой Фортуна-Лиге. Заодно в еврокубках получается прибавлять. В 2021-м году команда дошла до группового этапа Лиги конференций. А в прошлом цикле, выиграв квартет, "Слован" дошел до 1/8, где уступил "Базелю". Да, перед этим, в квалификации, были вылеты из более статусных турниров. Но при этом стабильно у 1-го противника в Лиге чемпионов выигрывали - с "Шемрок Роверс" в позапрошлом году, а летом 2022-го, пусть и в экстра-тайме, "Динамо" (Батуми).

"Свифт Эсперанж"

Команда существует с 1914-го года. Но все, что получилось показать за предыдущую длительную историю, это кубок 1990-го года. Настоящим прорывом стал прошлый сезон, когда "красно-белые" вдруг завоевали чемпионский титул. Правда, еще в 2021-м клуб завоевывал право вернуться наконец-то на евроарену (до этого был только Кубок Кубков 1990-го года, и дважды по 0-3 от варшавской "Легии"). Но все закончился противостоянием с первым же противником, "Домжале". Дома с ним сыграли вничью, но в Словении представитель Люксембурга уступил 0-1, после чего завершил свое выступление.

Статистика личных встреч

Для "Свифт Эсперанж" это только 3-й старт в еврокубках, причем он оба раза вылетел от первого же противника. Так что не удивительно, что эта команда впервые приедет в Братиславу.

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Прогноз

Букмекерские конторы не видят повода искать интригу в данной паре. Согласимся и ставим на то, что "Слован" выиграет при форе "-1,5 гола" (коэффициент - 1,79).