Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.83 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

9 августа словацкий “Слован” из Братиславы и "Маккаби" из Хайфы встретятся в первом матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов.

Слован Братислава

Эта команда играет с первого раунда квалификации и пока идет без поражений в рамках текущего розыгрыша турнира.

На первой стадии отбора они сыграли вничью дома (1:1) и выиграли в гостях (2:0) у Эсперанжа из Люксембурга, затем выиграли в гостях (1:0) и сыграли вничью дома (2:2) у Зриньски из Боснии.

Маккаби Хайфа

Эта команда также выступает с начальных стадий квалификации. Если в первом раунде израильтяне не испытали проблем с мальтийским Хамруни, победив их на выезде (4:0) и дома (2:1), то во втором раунде уже были серьезные проблемы в противостоянии с молдавским Шерифом. После поражения со счетом 0:1 в гостях израильтяне победили дома со счетом 2:1 и вырвали победу в дополнительное время.

История и статистика

В данном противостоянии фаворитами являются гости. На победу израильской команды в первом матче можно поставить с коэффициентом 2,33.

Что касается Слована, то коллектив из Братиславы не проигрывал в 9 из последних 10 домашних матчей, в то время как израильтяне не проигрывали в 3 из последних 4 выездных матчей.

Прогноз на матч

Здесь напрашивается ставка - обе команды забьют. Маккаби много забивает, но при этом имеет грехи при игре в обороне. Словану же нужно обязательно забивать на своем родном поле, а значит на это и будет сделана ставка при выборе состава.

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