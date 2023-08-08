Прогноз на матч Слован Братислава - Маккаби Хайфа 9 августа 2023 года
9 августа словацкий “Слован” из Братиславы и "Маккаби" из Хайфы встретятся в первом матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов.
Слован Братислава
Эта команда играет с первого раунда квалификации и пока идет без поражений в рамках текущего розыгрыша турнира.
На первой стадии отбора они сыграли вничью дома (1:1) и выиграли в гостях (2:0) у Эсперанжа из Люксембурга, затем выиграли в гостях (1:0) и сыграли вничью дома (2:2) у Зриньски из Боснии.
Маккаби Хайфа
Эта команда также выступает с начальных стадий квалификации. Если в первом раунде израильтяне не испытали проблем с мальтийским Хамруни, победив их на выезде (4:0) и дома (2:1), то во втором раунде уже были серьезные проблемы в противостоянии с молдавским Шерифом. После поражения со счетом 0:1 в гостях израильтяне победили дома со счетом 2:1 и вырвали победу в дополнительное время.
История и статистика
В данном противостоянии фаворитами являются гости. На победу израильской команды в первом матче можно поставить с коэффициентом 2,33.
Что касается Слована, то коллектив из Братиславы не проигрывал в 9 из последних 10 домашних матчей, в то время как израильтяне не проигрывали в 3 из последних 4 выездных матчей.
Прогноз на матч
Здесь напрашивается ставка - обе команды забьют. Маккаби много забивает, но при этом имеет грехи при игре в обороне. Словану же нужно обязательно забивать на своем родном поле, а значит на это и будет сделана ставка при выборе состава.
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