Прогноз на матч Славия — Рома 9 ноября 2023 года

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В матче четвертого тура групповой стадии Лиги Европы римская “Рома” отправится в гости к чешской “Славии”. Игра пройдет в Праге 9 ноября.

Славия

Гранд чешского футбола по итогам трех туров занимает второе место в группе, набрав шесть очков. У команды есть неплохие шансы на выход из группы, но в первую очередь они должны думать о том, как набрать очки в игре с римлянами.

Отметим, что и во внутреннем первенстве “Славия” выступает достаточно успешно. По итогам 14 игр она занимает второе место в турнирной таблице и ведет борьбу за титул чемпиона.

Рома

Подопечные португальского тренера Жозе Моуринью являются лидером группы, набрав девять очков за три тура. Для выхода из группы при определенных раскладах им хватит и ничейного результата в матче с чешской командой.

А вот в чемпионате Италии дела у “волков” идут не самым лучшим образом, хотя после провального старта они смогли немного исправить ситуацию. Сейчас по итогам 11 туров они расположились на седьмой строчке турнирной таблицы и находятся в шаге от зоны еврокубков.

Статистика и прогноз на матч

Букмекеры считают "Рому" фаворитом матча и это весьма оправдано. В то же время "Славия" выиграла три из последних пяти матчей и потерпела два поражения. На счету “Ромы” четыре победы в последних пяти матчах при одном поражении. В игре первого круга итальянцы победили со счетом 2:0.

Римляне должны набирать три очка, так как победа гарантирует им место в плей-офф турнира. Буду ставить на победу "Ромы" с форой голов (0).

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