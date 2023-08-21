Прогноз на матч П1(-1.5) Коэф.: 1.69 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

24 августа на "Синобо" (Прага) пройдет 1-й матч решающей квалификации Лиги Европы, в котором, в котором "Славия" (Прага) встретится с "Зарей". Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.

"Славия" (Прага)

Клуб выиграла 3 чемпионских титула в 2019-2021 годах. Он и потом оставался фаворитом, но уже дважды финишировал на 2-й позиции, отдавая титул кому-то из конкурентов. Так, весной чуть сильнее на этот раз оказался сосед и враг, "Спарта". Из-за этого "лоскутные" снова стартовали только в Лиге Европы. Причем в прошлом раунде чехи справились с другим представителем Украины, "Днепр-1". Все решили уже в 1-м, домашнем поединке, когда в меньшинстве (на 59-й минуте Огбу получил прямую "красную") оформили разгромные 3-0. После этого в Кошице подопечные Йиндржиха Трпишовского благодушно позволили номинальным хозяевам завершить выступления в квалификации турнира ничьей. Хотя и там было явное преимущество по моментам.

"Заря" Команда формально представляет Луганск. Но вскоре будет уже полное десятилетие, на протяжении которого она была вынуждена играть в Запорожье. А на международной арене - и вовсе за пределами страны. При этом получается, меняя наставников, держаться в числе лидеров украинского клубного футбола. Более того, довольно часто, в том числе и в 2021-м году, "красно-черные" играли в групповом раунде еврокубков, пусть и не выходя в плей-офф. Да и в прошлом сезоне, чтобы взять очередную "бронзу" УПЛ, нужно было обойти само "Динамо" (а "Днепру-1" отдали 2-е место только по дополнительным показателям, набрав по 67 очков). Вот только добившийся этого Патрик ван Леувен уже перебрался в "Шахтер". Сменивший его Лалатович начинал с пары поражений, "Руху" и "Кривбассу", и только с нестабильной "Ворсклой" добился победы. Статистика личных встреч Стороны впервые сыграют очный поединок. Прогноз Букмекеры не верят, что "Заря" окажет больше сопротивления, чем ее земляки. Рекомендуем ставить на то, что снова чехи выиграли при форе "-1,5 забитых гола" (коэффициент - 1,69).

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