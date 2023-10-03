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Прогноз на матч Славия Прага — Шериф 5 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Славия Прага - Шериф прогноз
Славия Прага Славия Прага
Лига Европы 05 окт 2023, 15:00 Славия Прага - Шериф
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Международные, Prague, Sinobo Stadium
Шериф Шериф
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(+1.5)
Коэф.: 1.77
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В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы Славия будет противостоять тираспольскому Шерифу. Поединок пройдет в рамках группы G на стадионе Фортуна Арена в столице Чехии. Начало встречи запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Славия Прага

Славия в статусе вице-чемпиона Чехии получила путевку в отборочные раунды Лиги Европы. На пути в групповой турнир чехи по очереди одолели украинские Днепр-1 и Зарю, а в основной сетке уже успели обыграть швейцарский Серветт.

В национальном первенстве Славия идет второй, уступая лидирующей Спарте всего два очка. В десяти матчах у команды всего пять пропущенных голов, что является лучшим результатом среди команд чешской Лиги 1.

Шериф

Шериф настоящий гигант и гегемон молдавского футбола. Несмотря на то, что клуб основан относительно недавно (1997 год), Шериф уже 21 раз становился чемпионом своей страны. Клуб из Тирасполя достаточно часто выступает в осенних стадиях еврокубков. Недавно команда дебютировала в основной сетке Лиги Чемпионов, где побеждала в гостях мадридский Реал.

В чемпионате Шериф без сомнений завоюет свое очередное чемпионство, а значит пока может сосредоточиться на выступлениях в Европе и попробовать выйти из группы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Славия не проигрывает уже в шести матчах кряду, в которых пропустила лишь дважды.

Шериф забивает стабильно и почти в каждом матче. Исключением не стал даже матч против Ромы.

Между собой команды встречались в квалификации Лиги Чемпионов сезона 2009/2010. Сыграли 0:0 и 1:1, а дальше прошел Шериф по правилу выездного гола.

Прогноз

Очевидным фаворитом выглядят хозяева, но молдоване приедут тоже в надежде взять очки. Думаю, что Шериф способен дать бой чехам и поставлю на победу клуба из Тирасполя с форой +1.5.

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Прогноз на матч П2(+1.5)
Коэф.: 1.77
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