Прогноз на матч Швеция - Австрия 12 сентября 2023 года
В отборочном матче чемпионата Европы состоится противостояние между сборными Швеции и Австрии. Встреча пройдет 12 сентября.
Для возвращения в борьбу за выход в финальную часть чемпионата Европы хозяевам поля нужна только победа.
Швеция
Этот середняк европейского футбола оказался в непростой ситуации после двух поражений от команд Австрии и Бельгии. После четырех матчей в активе шведов всего шесть очков и теперь им нужна исключительно победа.
В минувшем туре они на выезде обыграли команду Эстонии со счетом 5:0 и вернулись в борьбу за выход из группы, в которой с десятью очками лидируют бельгийцы и австрийцы.
Если же Швеция победит Австрию в очном противостоянии, то отставание от лидера составит всего одно очко.
Австрия
Для этой команды матч со Швецией также является определяющим. Если они победят в гостях главного конкурента, то фактически решат вопрос с выходом в финальную часть чемпионата Европы.
Австрийцы в целом выглядят неплохо и даже сыграли вничью с главными фаворитами группы бельгийцами. В остальных трех матчах они без проблем справились с соперниками.
Интересно, что в первом очном противостоянии Швеция обыграла Австрию со счетом 2:0.
Интересные факты перед матчем
В 36 встречах счет побед между командами составляет 19:11 в пользу Австрии. В обновленном рейтинге ФИФА Швеция занимает 23-е место, а Австрия - 29-е.
Прогноз на матч Швеция - Австрия:
Безусловно, домашняя команда будет стремиться взять реванш у австрийцев за прошлое поражение, а поэтому с первых минут шведы пойдут в атаку. Мне же кажется, что в этой игре Швеция победить не сможет, а значит буду брать исход – вторая команда не проиграет с коэффициентом 1.65.
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