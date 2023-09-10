Прогноз на матч Австрия не проиграет Коэф.: 1.65 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В отборочном матче чемпионата Европы состоится противостояние между сборными Швеции и Австрии. Встреча пройдет 12 сентября.

Для возвращения в борьбу за выход в финальную часть чемпионата Европы хозяевам поля нужна только победа.

Швеция

Этот середняк европейского футбола оказался в непростой ситуации после двух поражений от команд Австрии и Бельгии. После четырех матчей в активе шведов всего шесть очков и теперь им нужна исключительно победа.

В минувшем туре они на выезде обыграли команду Эстонии со счетом 5:0 и вернулись в борьбу за выход из группы, в которой с десятью очками лидируют бельгийцы и австрийцы.

Если же Швеция победит Австрию в очном противостоянии, то отставание от лидера составит всего одно очко.

Австрия

Для этой команды матч со Швецией также является определяющим. Если они победят в гостях главного конкурента, то фактически решат вопрос с выходом в финальную часть чемпионата Европы.

Австрийцы в целом выглядят неплохо и даже сыграли вничью с главными фаворитами группы бельгийцами. В остальных трех матчах они без проблем справились с соперниками.

Интересно, что в первом очном противостоянии Швеция обыграла Австрию со счетом 2:0.

Интересные факты перед матчем

В 36 встречах счет побед между командами составляет 19:11 в пользу Австрии. В обновленном рейтинге ФИФА Швеция занимает 23-е место, а Австрия - 29-е.

Прогноз на матч Швеция - Австрия:

Безусловно, домашняя команда будет стремиться взять реванш у австрийцев за прошлое поражение, а поэтому с первых минут шведы пойдут в атаку. Мне же кажется, что в этой игре Швеция победить не сможет, а значит буду брать исход – вторая команда не проиграет с коэффициентом 1.65.

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