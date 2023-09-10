Прогноз на матч Швейцария - Андорра 12 сентября 2023 года
В отборочном матче чемпионата Европы состоится игра между Швейцарией и Андоррой. Встреча пройдет 12 сентября.
Швейцария
Хозяева поля набрали 11 очков в пяти матчах и в данный момент лидируют в своей группе с 11 очками в активе.
В прошлом туре отборочного турнира Швейцария довольно неожиданно не смогла обыграть на выезде одного из аутсайдеров группы команду Косово. Встреча завершилась со счетом 2:2. Если бы швейцарцы победили, то могли бы закрыть вопрос выхода из группы уже после матча с Андоррой.
Андорра
Гости могут считать свою задачу выполненной, так как в этом отборочном турнире они уже добыли свое очко. Они смогли сыграть вничью со сборной Косова, что уже стало большим успехом.
Интересно, что в прошлом отборочном цикле чемпионата Европы андоррцы набрали 4 очка в 10 матчах.
В целом же, Андорру никогда никто не рассматривал как серьезного соперника. В матче против Швейцарии да еще и в гостях их главной задачей будет уйти с поля с достойным счетом.
Интересные факты
Во всех трех предыдущих встречах Швейцария одержала победу. В обновленном рейтинге ФИФА Швейцария занимает 13-е место, а Андорра - 154-е.
Прогноз на игру Швейцария - Андорра
Я верю в крупную победу Швейцарии, которая после провала в игре с Косово должна реабилитироваться перед своими болельщиками. Интересно, что в матче первого круга Швейцария выиграла со счетом 2:1. Буду ставить на исход тотал более 3.5 по коэффициенту 1.90.
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