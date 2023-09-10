EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Швейцария - Андорра 12 сентября 2023 года

Прогноз на матч Швейцария - Андорра 12 сентября 2023 года

Прогноз на матч Швейцария - Андорра 12 сентября 2023 года
Швейцария Швейцария
Чемпионат Европы 12 сен 2023, 14:45 Швейцария - Андорра
-
- : -
Международные, Sion, Stade Tourbillon
Андорра Андорра
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3.5
Коэф.: 1.9
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В отборочном матче чемпионата Европы состоится игра между Швейцарией и Андоррой. Встреча пройдет 12 сентября.

Швейцария

Хозяева поля набрали 11 очков в пяти матчах и в данный момент лидируют в своей группе с 11 очками в активе.

В прошлом туре отборочного турнира Швейцария довольно неожиданно не смогла обыграть на выезде одного из аутсайдеров группы команду Косово. Встреча завершилась со счетом 2:2. Если бы швейцарцы победили, то могли бы закрыть вопрос выхода из группы уже после матча с Андоррой.

Андорра

Гости могут считать свою задачу выполненной, так как в этом отборочном турнире они уже добыли свое очко. Они смогли сыграть вничью со сборной Косова, что уже стало большим успехом.

Интересно, что в прошлом отборочном цикле чемпионата Европы андоррцы набрали 4 очка в 10 матчах.

В целом же, Андорру никогда никто не рассматривал как серьезного соперника. В матче против Швейцарии да еще и в гостях их главной задачей будет уйти с поля с достойным счетом.

Интересные факты

Во всех трех предыдущих встречах Швейцария одержала победу. В обновленном рейтинге ФИФА Швейцария занимает 13-е место, а Андорра - 154-е.

Прогноз на игру Швейцария - Андорра

Я верю в крупную победу Швейцарии, которая после провала в игре с Косово должна реабилитироваться перед своими болельщиками. Интересно, что в матче первого круга Швейцария выиграла со счетом 2:1. Буду ставить на исход тотал более 3.5 по коэффициенту 1.90.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 3.5
Коэф.: 1.9
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Ливан - Индия 10 сентября 2023 года Международные товарищеские матчи Сегодня, 06:30 Прогноз на матч Ливан - Индия 10 сентября 2023 года Ливан Коэф.: 2.22 Индия Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Казахстан - Северная Ирландия 10 сентября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 09:00 Прогноз на матч Казахстан - Северная Ирландия 10 сентября 2023 года Казахстан Коэф.: 1.93 Северная Ирландия Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 10 сентября 2023 года Кубок африканских наций Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 10 сентября 2023 года Нигерия Коэф.: 1.55 Сан-Томе и Принсипи Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Черногория - Болгария 10 сентября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Черногория - Болгария 10 сентября 2023 года Черногория Коэф.: 1.85 Болгария Рекомендуем Лайнбет
Прогноз на матч Фарерские острова - Молдова 10 сентября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Фарерские острова - Молдова 10 сентября 2023 года Фарерские острова Коэф.: 1.6 Молдавия Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Вчера, 23:35 И Месси не нужен: Интер Майами добыл очередную победу в США Новости футбола Вчера, 17:38 Стал известен уже 21 участник Кубка африканских наций 2023 Новости футбола Вчера, 16:47 Италия играет вничью с Северной Македонией Новости футбола Вчера, 16:31 Брайтон продлит контракт с игроком, которым интересуются Ливерпуль, Ман Сити и Басрелона Новости футбола Вчера, 16:01 Ни один футбольный клуб не вошел в десятку самых богатых в мире Новости футбола Вчера, 15:15 Арсенал хочет продлить контракт с ключевым игроком команды Новости футбола Вчера, 14:33 Рауля не будет. Клуб Ла Лиги объявил о назначении нового тренера Новости футбола Вчера, 13:59 Англия теряет очки в матче с Украиной Новости футбола Вчера, 13:08 Два игрока ПСЖ согласовали контракт с катарскими клубами Новости футбола Вчера, 12:15 Новичок Баварии испытывает большое давление в новом клубе
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Ливан - Индия 10 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Казахстан - Северная Ирландия 10 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 10 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Черногория - Болгария 10 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фарерские острова - Молдова 10 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Финляндия - Дания 10 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Литва - Сербия 10 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сан-Марино - Словения 10 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Албания - Польша 10 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Греция - Гибралтар 10 сентября 2023 года