Прогноз на матч П1(-1) Коэф.: 1.616 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В пятницу 22 сентября на «МХП-Арене» в немецком Штутгарте состоится матч между прошлогодним аутсайдером Бундеслиги Штутгартом и новичком турнира Дармштадтом. Матч начнется в 20:30 по среднеевропейскому времени

Штутгарт

Некогда великий клуб из одноименного города в землях Баден-Вюртемберг был основан в XIX веке прошлого столетия и четырежды брал чемпионский титул, трижды Кубок страны, а также один раз Суперкубок. На международной арене клуб доходил до финалов Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков. В новом же тысячелетии «швабы» смогли только один раз завоевать чемпионский титул, ну а за последние годы дважды вылетали во Вторую Бундеслигу.

В предыдущем сезоне Штутгарт занял шестнадцатое место в Бундеслиге и-за чего им в июне пришлось играть матч на выбывание с бронзовым призером Второй Бундеслиги Гамбургом. Тогда «швабы» смогли одержать уверенную победу над соперником забив им по три гола в каждом из матчей и лишь единожды пропустив. Победа в этом противостоянии позволила Штутгарту, минимум, еще на один сезон задержаться в Бундеслиге.

За последний год клуб трижды сменил главного тренера, на данный момент руководит командной Себастьян Хёнесс. Под его руководством Штутгарт и сохранил прописку в высшем дивизионе Германии, а новый сезон начал более уверенно, одержав три победы в четырех матчах уступив лишь нынешнему участнику Лиги чемпионов и бронзовому призеру предыдущего розыгрыша – РБ Лейпциг.

За последнее трансферное окно Штутгарт подписал Йована Милошевича, Чон У Йона, Анджелло Стиллера и других. В этой игре из-за различных травм «швабам» не помогут Йоша Вагноман, Томас Кастанарас, Николас Нартей и Лаурин Ульрих.

Дармштадт

Клуб из одноименного города, который основан в конце девятнадцатого века всего лишь четвертый раз попадает в высший дивизион Германии. Единожды клуб смог задержаться в Бундеслиге на два сезона – с 2015 по 2017 годы. В сезоне 2015/16 клуб занял четырнадцатое место в лиге, а в следующем году заняв последнюю строчку вновь вылетел во Вторую Бундеслигу.

В прошлом сезоне Дармштадт занял второе место во Второй Бундеслиге и вместе с Хайденхаймом сменил в высшем дивизионе страны аутсайдеров чемпионата – Шальке и Герту. Текущий сезон «лилии» начали с трех поражений и одной ничьи. Один бал заставляет команду делить последнюю строчку с Кельном и Майнцем.

В 2021 году клуб вновь подписал контракт с тренером Торстеном Фрингсом, который руководил клубом в 2016-2017 годах. Летом был подписан Кристоф Кларер с Дюсельдорфа. В текущем матче из-за различных травм команде не помогут семь игроков, в числе которых есть игроки основы: Матиас Гонзак, Кристоф Циммерманн. Также из-за красной карточки полученой в предыдущем игре матч пропустит Матей Маглица.

Факты о матче и статистика личных встреч

Ранее команды уже встречались между собой в рамках главного первенства страны, Второй Бундеслиги и в товарищеских матчах. В официальных матчах у клубов по одной победе и две ничьих, а в трех товарищеских матчах две ничьи и одна победа Штутгарта.

Прогноз на матч

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам матча. Штутгарт хоть и не гранд футбола, даже по немецким меркам, но Дармштадт как новичок в Бундеслиге вряд ли сможет противопоставить что-то «швабам», поэтому моя ставка – фора на Штутгарт (-1) за 1,616.

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