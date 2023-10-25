EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Штурм — Аталанта 26 октября 2023 года

Прогноз на матч Штурм — Аталанта 26 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Штурм - Аталанта прогноз
Штурм Штурм
Лига Европы Вчера, 12:45 Штурм - Аталанта
Завершен
2 : 2
Международные, Graz, Merkur-Arena
Аталанта Аталанта
Alexander Prass
13’
Szymon Wlodarczyk
80’ (П)
34’ 45 + 7’ (П)
Луис Муриэль
Обзор Детали матча Составы Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Аталанта
Коэф.: 1.9
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы встретятся австрийский «Штурм» и итальянская «Аталанта». Гости попытаются укрепить позиции в лидерах турнирной таблицы группы D и для этого им нужно побеждать в гостях австрийцев.

Штурм

На данный момент «Штурм» занимает третье место в таблице группы D после двух матчей, имея в своем активе три набранных очка.

В первой игре команда из Граца потерпела поражение на своем поле от лиссабонского «Спортинга» со счетом 1:2, а во второй встрече на выезде в Польше они победили «Ракув» со счетом 1:0.

В целом, для австрийцев ситуация выглядит неплохо, ведь у них остаются неплохие шансы на еврокубковую весну.

Аталанта

Итальянская команда является лидером группы после двух игр, имея шесть очков. В первом матче команда из Бергамо обыграла польский «Ракув» со счетом 2:0, а во второй встрече на выезде они победили «Спортинг» со счетом 2:1.

Сейчас гостям следует набирать еще три очка в игре с более слабым соперником и тогда уже почти точно они могут гарантировать себе выход из группы. После этого им останется добыть победу в одном из домашних матчей и плей-офф от них уже никуда не денется.

Статистика и прогноз

«Аталанта» считается фаворитом матча, если верить букмекерам. Интересно, что австрийский «Штурм» не проигрывает уже семь игр, выиграв последние шесть. В то же время «Аталанта» потерпела три поражения в своих последних десяти играх.

Стоит отметить, что команды ранее не встречались друг с другом.

Я считаю, что в предстоящем матче у гостей есть все шансы на победу. Они думают над тем, чтобы быстрее оформить путевку в плей-офф и сосредоточиться на выступлениях в чемпионате. Буду ставить на победу итальянцев за 1.9.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Аталанта
Коэф.: 1.9
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Челси - Брентфорд прогноз Премьер-лига Англия 28 окт 2023, 07:30 Прогноз на матч Челси — Брентфорд 28 октября 2023 года Челси Коэф.: 1.85 Брентфорд Рекомендуем 1хБет
Бавария - СК Дармштадт прогноз Бундеслига Германия 28 окт 2023, 09:30 Прогноз на матч Бавария — Дармштадт 28 октября 2023 года Бавария Коэф.: 1.82 СК Дармштадт Сделать ставку MelBet
Вердер - Унион прогноз Бундеслига Германия 28 окт 2023, 09:30 Прогноз на матч Вердер — Унион Берлин 28 октября 2023 года Вердер Коэф.: 1.57 Унион Сделать ставку MelBet
Борнмут - Бернли прогноз Премьер-лига Англия 28 окт 2023, 10:00 Прогноз на матч Борнмут — Бернли 28 октября 2023 года Борнмут Коэф.: 1.67 Бернли Рекомендуем MelBet
Халл Сити - Престон прогноз Чемпионшип Англия 28 окт 2023, 10:00 Прогноз на матч Халл Сити — Престон 28 октября 2023 года Халл Сити Коэф.: 1.79 Престон Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости бокса Сегодня, 16:42 ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 16:13 Промах серба. Аль-Хиляль с голами Милинковича-Савича и Митровича обыграл Аль-Ахли Новости футбола Сегодня, 16:00 Премьер-лига Южной Африки: таблица, матчи и результаты десятого тура Новости бокса Сегодня, 15:29 Состоялась церемония взвешивания между Фьюри и Нганну Новости тенниса Сегодня, 14:57 Определены полуфинальные пары на турнире WTA Elite Trophy 2023 Новости футбола Сегодня, 14:40 ВИДЕО. За 45 минут оформил хет-трик. Определен лучший игрок 3-го тура Лиги чемпионов Новости хоккея Сегодня, 14:20 НХЛ отстранила хоккеиста на 41 матч Новости футбола Сегодня, 13:47 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты десятого тура Новости футбола Сегодня, 13:10 Нкунку может скоро присоединиться к составу Челси Новости футбола Сегодня, 12:48 Ливерпуль также проявил интерес к нападающему Наполи
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Челси — Брентфорд 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Бавария — Дармштадт 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Вердер — Унион Берлин 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Борнмут — Бернли 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Халл Сити — Престон 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Арсенал — Шеффилд Юнайтед 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Барселона — Реал Мадрид 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Лейпциг — Кельн 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Ювентус — Верона 28 октября 2023 года