Прогноз на матч Штурм — Аталанта 26 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Аталанта Коэф.: 1.9 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы встретятся австрийский «Штурм» и итальянская «Аталанта». Гости попытаются укрепить позиции в лидерах турнирной таблицы группы D и для этого им нужно побеждать в гостях австрийцев.

Штурм

На данный момент «Штурм» занимает третье место в таблице группы D после двух матчей, имея в своем активе три набранных очка.

В первой игре команда из Граца потерпела поражение на своем поле от лиссабонского «Спортинга» со счетом 1:2, а во второй встрече на выезде в Польше они победили «Ракув» со счетом 1:0.

В целом, для австрийцев ситуация выглядит неплохо, ведь у них остаются неплохие шансы на еврокубковую весну.

Аталанта

Итальянская команда является лидером группы после двух игр, имея шесть очков. В первом матче команда из Бергамо обыграла польский «Ракув» со счетом 2:0, а во второй встрече на выезде они победили «Спортинг» со счетом 2:1.

Сейчас гостям следует набирать еще три очка в игре с более слабым соперником и тогда уже почти точно они могут гарантировать себе выход из группы. После этого им останется добыть победу в одном из домашних матчей и плей-офф от них уже никуда не денется.

Статистика и прогноз

«Аталанта» считается фаворитом матча, если верить букмекерам. Интересно, что австрийский «Штурм» не проигрывает уже семь игр, выиграв последние шесть. В то же время «Аталанта» потерпела три поражения в своих последних десяти играх.

Стоит отметить, что команды ранее не встречались друг с другом.

Я считаю, что в предстоящем матче у гостей есть все шансы на победу. Они думают над тем, чтобы быстрее оформить путевку в плей-офф и сосредоточиться на выступлениях в чемпионате. Буду ставить на победу итальянцев за 1.9.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram