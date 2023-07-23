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Прогноз на матч Шериф- Маккаби Хайфа 26 июля 2023 года

Прогноз на матч Шериф- Маккаби Хайфа 26 июля 2023 года
Шериф Шериф
Лига Чемпионов 26 июл 2023, 13:00 Шериф - Маккаби Хайфа
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Международные, Tiraspol, Sheriff Stadium
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.92
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100%
1хБет 4.50
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26 июля на"Шериф" (Тирасполь) пройдет 1-й матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Шериф" встретится с "Маккаби" (Хайфа). Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.

"Шериф"

Клуб имеет опыт выступлений в основном раунде Лиги чемпионов. Причем недавний: пробивались в "группу" в 2021-м году, при Вернидубе. Причем на этом не успокоились, взяв уже там 4 очка с "Шахтером" и даже выиграв у "Реала" - в Мадриде! В итоге даже получилось занять итоговое 3-е место в квартете. Следующий розыгрыш еврокубков был менее успешным, но закончился только в 2023-м, когда "желто-черные" вылетали из плей-офф Лиги конференций. Этим летом уже получилось пройти 1 отборочный раунд, с представителем соседней Румынии. В Вииторуле "акулы" смогли взять минимальную, но победу. Но за счет гола Талаля "в раздевалку" получилось ответить тем же. А в экстра-тайме довели в итоге до разгромных 3-0. Героем можно считать Энрике Луваннора, который снова вернулся в Молдову. Сам опытный бразилец не забивал, но сделал 2 решающие голевые передачи.

"Маккаби" (Хайфа)

Команда не имеет такого безоговорочного доминирования на внутренней арене, как есть у "Шерифа". Но чемпионских титулов хватает, тем более что вот уже трижды кряду, с учетом последнего розыгрыша, удавалось оформить "золото". Это обеспечило "зеленых с Кармеля" стартовать в Лиге чемпионов. И прошлую попытку однозначно они могут заносить себе в актив: прошли в групповой раунд, давали бой ПСЖ и "Бенфике", а у "Ювентуса" и вовсе смогли выиграть на своей арене. Сейчас получилось удачно стартовать, разгромив "Хамрун" уже в первом поединке, на Мальте. После этого израильтяне явно расслабились дома, даже проиграли "Спартанс" 1-й тайм, но все равно за счет голов на выезде оформили волевые 2-1.

Статистика личных встреч

Это будет первый приезд Маккаби в Тирасполь.

Прогноз

Букмекеры считают пару равной, точнее, отдают минимальное преимущество гостям. Но "Шериф" неплох, так что ставим на него при "нулевой" форе (коэффициент - 1,92).

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Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.92
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1хБет 4.50
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Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
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