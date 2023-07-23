"Маккаби" (Хайфа)

Команда не имеет такого безоговорочного доминирования на внутренней арене, как есть у "Шерифа". Но чемпионских титулов хватает, тем более что вот уже трижды кряду, с учетом последнего розыгрыша, удавалось оформить "золото". Это обеспечило "зеленых с Кармеля" стартовать в Лиге чемпионов. И прошлую попытку однозначно они могут заносить себе в актив: прошли в групповой раунд, давали бой ПСЖ и "Бенфике", а у "Ювентуса" и вовсе смогли выиграть на своей арене. Сейчас получилось удачно стартовать, разгромив "Хамрун" уже в первом поединке, на Мальте. После этого израильтяне явно расслабились дома, даже проиграли "Спартанс" 1-й тайм, но все равно за счет голов на выезде оформили волевые 2-1.

Статистика личных встреч

Это будет первый приезд Маккаби в Тирасполь.

Прогноз

Букмекеры считают пару равной, точнее, отдают минимальное преимущество гостям. Но "Шериф" неплох, так что ставим на него при "нулевой" форе (коэффициент - 1,92).