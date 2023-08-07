Прогноз на матч Победа Шериф Коэф.: 1.79 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

10 августа на "Шериф" (Тирасполь) пройдет 1-й матч 1/2 финала квалификации Лиги Европы, в котором, в котором "Шериф" встретится с БАТЭ. Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.

"Шериф"

Клуб в позапрошлом году, впервые в истории, пробился в групповой этап Лиги чемпионов. И даже там уверенно, с победами над "Шахтером" и даже "Реалом" получалось взять победы и оформить итоговое 3-е место в квартете. Повторить это не получается, более того, результаты ухудшаются. Прошлым летом молдавский гранд прошел "Зриньски" с "Марибором", после чего уступили "Виктории" (Пльзень). В этом цикле получилось пройти только соседний "Фарул", и то только в экстра-тайме, обменявшись в основное время "домашними" победами по 1-0. И даже за счет единственного гола Талаля. Более того, тот же албанский нападающий, с пенальти, открывал счет в Хайфе. Но "зеленые" проявили характер, и смогли оформить волевые 2-1, переведя поединок в экстра-тайм. А уж там хозяева добавили еще пару мячей, доведя до разгрома.

БАТЭ

Команда вообще-то продолжает свое "свободное падение". Некогда безоговорочный фаворит, в 2022-м году она после ряда вице-чемпионств финишировала на 3-й позиции, впервые за 2 десятилетия. И только скандальная дисквалификация и "Шахтера" из Солигорска, и "Энергетика-БГУ" позволила "батонам" вернуться в квалификацию Лиги чемпионов. С учетом того, что регресс представителя Борисова продолжается и в этом году, и подопечные Альшеского отстают от тройки лучших нынешней Высшей Лиги Беларуси, они все-таки смогли уверенно стартовать на евроарене, выбив "Партизани" (1-1 на выезде, 2-0 в номинально домашнем поединке). Но потом был "Арис" из Лимассола, который выиграл 6-2 и 5-3, отправив БАТЭ в Лигу Европы.

Статистика личных встреч

В 2007-м году "Шериф" выигрывал в рамках Кубка Содружества. Но в группе Лиги Европы через 3 года БАТЭ выиграл оба поединка.

Прогноз

Букмекеры считают "желто-черных" сильнее, тем более что и встречу проведут в их родном Тирасполе. Ставим на победу "ос" (коэффициент - 1,79).

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