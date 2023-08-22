Прогноз на матч Обе забьют - Нет Коэф.: 1.6 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

27 августа состоится матч 3-го тура английской Премьер Лиги между Шеффилд Юнайтед и Манчестер Сити. Встреча пройдет на стадионе “Бремелл Лейн”. В этой игре новичок элиты английского футбола будет играть против действующего чемпиона.

Шеффилд Юнайтед

Новичок Премьер-лиги начал сезон крайне неудачно – с двух поражений. Интересно, что проигрывал Шеффилд в матчах против не самых сильных команд - Ноттингем Форест и Кристал Пэлас.

В целом же, Шеффилд Юнайтед слабо поработал на трансферном рынке летом и пока есть огромные сомнения в том, что команда сможет сохранить прописку в самой сильной европейской лиге.

Особенно проблемным выглядит нападение команды, забившее один мяч в двух играх.

Манчестер Сити

Действующий чемпион страны и победитель Лиги чемпионов после поражения в Суперкубке Англии от Арсенала вернулся на тропу побед. После разгрома Бернли команда минимальной победила Ньюкасл. В первых двух турах чемпионата Англии “горожане” не пропустили ни одного мяча, забив в ворота соперника четыре.

История личных встреч

Весьма ожидаемо, тут преимущество на стороне Манчестер Сити. За последние 10 матчей они одержали 7 побед, лишь один раз проиграв Шеффилду.

Прогноз на матч

У Шеффилда были большие проблемы в первых двух турах и в игре против Манчестер Сити их ничего хорошего явно не ждет. Думаю, что хозяева поля даже не смогут распечатать ворота действующего чемпиона, на что и поставлю. На исход “обе команды забьют – нет” букмекеры предлагают коэффициент 1.60.

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